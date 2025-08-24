Cevoli senior in panchina, Cevoli junior in gol: Pietracuta supera 1-0 il Santarcangelo

Un gol del difensore decide la gara con lo Young

Young Santarcangelo - Pietracuta 0-1



YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi (29' st Ceccarelli), Rocchi, Marconi, Vukaj, Ciavatta, Bianchi (41' st Arduini), Zanni (33' st Drudi), Cecconi (33' st Para), Misuraca, Lombardi (17' st Vitucci). A disp.: Chiarabini, Guidi, Vernazzaro, Kotchap. All.: Riccipetitoni.



PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Giocondi (13' st Faeti), Capicchioni (26' st Valli Casadei), M.Cevoli, Valentini, Sensoli (13' st Mani), Zannoni, Nunez (35' st Giacopetti), Sapori, Bernardi (1' st Bernardi). A disp.: Amici, Angelini, Pasolini, Pierini. All.: R.Cevoli.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETE: 5' M.Cevoli.

AMMONITI: Galassi, Sensoli, Bernardi, Vukaj, Bianchi, Vitucci, Proverbio, Marconi.



SANTARCANGELO Il Pietracuta esordisce con una vittoria sul campo del Santarcangelo, aggiudicandosi il match di Coppa. Decide un gol di Michele Cevoli dopo 5' minuti.

Le principali azioni della gara

2’ Lombardi conquista un corner. Dalla bandierina, Cecconi svetta di testa ma la palla finisce alta.



5’ Pietracuta in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo, Cevoli stacca più in alto di tutti e segna l’1-0.



10’ Errore difensivo dei Clementini, Nunez calcia a porta vuota ma non centra lo specchio.



11’ Rigore per il Pietracuta: Galassi atterra un avversario. Dal dischetto va Zannoni, ma Golinucci para e tiene in partita i suoi.



28’ Gran triangolo in area tra Cecconi e Marconi, il difensore calcia di poco fuori.



31’ Tiro dalla distanza di Zanni, Giardini devia in corner.



43’ Misuraca si inventa un gran destro a giro che sbatte sul palo da posizione defilata



45’+1 Ancora Misuraca vicino al gol: tiro al volo da dentro l’area, palla alta di molto.



57’ Occasione per il Pietracuta, Cecconi salva sulla linea un pallone sgusciato da una mischia.



70’ Zanni tenta una conclusione da posizione defilata impegnando Giardini.



82’ Golinucci salva con una gran parata su Giacopetti, poi Ceccarelli ribatte il tap-in sulla linea.



87’ Occasione per il Santarcangelo Marconi calcia al volo da centro area ma il pallone esce di poco.