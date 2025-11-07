Cgil annuncia sciopero contro manovra Governo, Premier Meloni replica: "Scelgono sempre il venerdì"

Il sindacato annuncia la mobilitazione contro la manovra economica: “Servono più risorse per salari, sanità e scuola”. La Premier Meloni ironizza sulla data scelta.

La Cgil ha deciso: sarà sciopero generale venerdì 12 dicembre. La decisione è arrivata oggi, al termine dell’assemblea dei delegati riunita a Firenze, dove il presidente dell’assemblea generale Fulvio Fammoni ha ufficializzato la proclamazione. L’annuncio è stato dato alla presenza del segretario generale Maurizio Landini, che ha duramente criticato la legge di bilancio del Governo, definendola “una manovra ingiusta e sbagliata”.

“Riteniamo che questa sia una manovra da cambiare – ha dichiarato Landini –. L’emergenza fondamentale oggi è il salario: c’è bisogno di aumentare le retribuzioni e questa manovra non lo fa”. Il leader della Cgil ha chiesto inoltre “risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti”, affinché “non si tratti di una mancia”, e una detassazione estesa a tutti i lavoratori, senza limiti di reddito.

Landini ha poi puntato il dito contro l’assenza di interventi sul fiscal drag, sottolineando come “lavoratori e pensionati abbiano pagato 25 miliardi in più negli ultimi tre anni a causa della mancata rivalutazione di detrazioni e scaglioni fiscali”.

Tra i temi sollevati dal segretario anche pensioni, sicurezza sul lavoro e sanità pubblica: “Siamo di fronte a sei milioni di persone che non riescono a curarsi e a liste d’attesa infinite. È necessario investire sulla sanità, sulla scuola e sulla legge per la non autosufficienza”.

Il sindacato rilancia anche una proposta di solidarietà fiscale: un contributo dell’1% sulla ricchezza superiore ai due milioni di euro, “che – ha spiegato Landini – riguarderebbe circa 500mila persone e potrebbe generare 26 miliardi da destinare a sanità, scuola e salari”.

L’annuncio dello sciopero ha subito suscitato reazioni politiche. La premier Giorgia Meloni, in un post sui social, ha commentato con tono ironico: “Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato da Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?”, accompagnando la frase con un’emoticon perplessa. Una frecciata al fatto che la data scelta cade di venerdì, richiamando la critica già espressa in ottobre quando, in occasione dello sciopero per Gaza, la presidente del Consiglio aveva commentato che “il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”.