Chanel, Montalcini e Callas: con ‘Vie d’Uscita’ Rimini celebra le grandi donne del passato

I tre quadri omaggeranno tre donne straordinarie che hanno fatto la storia

A conclusione del ciclo di incontri “Vie d'uscita”, promosso dall’associazione IKIGAIromagna di Rimini, insieme alla Scuola danza e musical Anca Ardelean e alle associazioni Namastè onore a te, Manidarte, Anteas e CastOro teatro, andrà in scena uno spettacolo di teatro, danza e musica.

Veronica Pulga sarà per una sera Coco Chanel, Monica Vandi vestirà i panni di Rita Levi Montalcini e il soprano Elisa Luzi renderà omaggio a Maria Callas.

I tre quadri, rappresentati attraverso ballo, canto e recitazione, omaggeranno tre donne straordinarie che hanno fatto la storia: nella musica, nella moda e nella scienza. Donne che, con personalità, determinazione e sacrificio, hanno tracciato la strada per chi è venuto dopo di loro.

La lettura proposta mira a far emergere la loro condizione umana, andando oltre l’immagine di “personaggio” e restituendo la loro dimensione più autentica, fatta di paure, insicurezze e fragilità. L’attenzione sarà rivolta a loro in quanto donne reali, per ricordare che sono le persone comuni, con passione e perseveranza, a poter creare il proprio futuro e lasciare un segno.

Le attrici, le ballerine e il soprano coinvolte concorrono insieme all’obiettivo non tanto di interpretare, quanto di evocare queste grandi figure, omaggiandole nella loro umanità.

Lo spettacolo è inserito nel calendario di eventi “Volare libere: il coraggio di essere, la forza di cambiare”, promosso dalla Provincia di Rimini in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.