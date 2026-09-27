Che Pietracuta: i rossoblù fermano al Bindi l'Imolese (2-2)

Filippo Fabbri firma la rimonta vincente

Pietracuta - Imolese 2-2

PIETRACUTA: Mattei, Guidi (40’ st Bernardi), Faeti, Fabbri, Tiraferri, Bellucci, Alessi (10’ st Galassi), Sapori, Rivi (48’ st Medici), Zanni (36’ st Mussoni), Gessaroli (36’ st Angelini). A disp.: Balducci, Pacini, Proverbio, Cesarini. All.: Fregnani.

IMOLESE Giacomel, Ruggeri (47’ st Perdisa), Said (21’ st Dragoi), Dall’Osso, Baietti (17’ st. Broso), Belcastro (31’ st Cipriani), Battisti (28’ st Giovannini), Ricci, Gasperi, Touré, Lomolino. A disp.: Halili, Suarez, Patelli, Pagano. All.: Antonioli.

ARBITRO: Palombo di Ravenna.

RETI: 20’ pt Battisti, 36’ pt Gasperi, 3’ st e 47’ st Fabbri.

AMMONITI: Faeti, Fabbri, Rivi, Ricci.

PIETRACUTA Con una doppietta di Fabbri nella ripresa, il Pietracuta acciuffa un pareggio che sembrava assai difficile da raggiungere dopo il doppio vantaggio dell’Imolese nella prima frazione e il calcio di rigore fallito dallo stesso Fabbri sul punteggio di 0-0.

Partono bene i rossoblù locali che inizialmente fronteggiano alla pari i quotati ospiti e conquistano al 12’ un calcio di rigore per un fallo su Gessaroli. Dal dischetto, capitan Fabbri cerca di piazzare la palla alla sinistra di Giacomel, ma la conclusione sorvola la traversa. Scampato il pericolo, l’Imolese assume l’iniziativa e costringe il Pietracuta a difendersi, fino a trovare il vantaggio al 20’. Touré, posizionato lungo l’out destro, pesca a centro area Battisti che controlla e batte il giovane portiere locale Mattei con un preciso rasoterra. Gli ospiti tornano a rendersi pericolosi al 24’ con una girata di Touré, parata agevolmente da Mattei. Ancora il portiere rossoblù è protagonista al 36’, quando si distende a terra per neutralizzare un tiro dalla distanza di Dall’Osso. Sul rinvio di Mattei, Gasperi conquista palla e, dai venticinque metri, lascia partire un rasoterra che si insacca a fil di palo, alla sinistra del portiere locale. Due minuti più tardi, ancora Imolese pericolosa con Baietti, che scatta in profondità e viene servito nel cuore dell’area, ma Guidi recupera e ribatte la sua conclusione ravvicinata.

Dagli spogliatoi escono due squadre mentalmente trasformate, con gli ospiti che si accontentano di amministrare il doppio vantaggio e il Pietracuta che al 3’ realizza il gol della speranza con un preciso colpo di testa di Fabbri su calcio d’angolo. La rete galvanizza i locali, che aumentano la pressione e creano altre occasioni da rete. Al 6’ Rivi, posizionato appena fuori area, si gira verso la porta, ma al momento di calciare viene trattenuto per la maglia. L’arbitro concede il vantaggio e Faeti non riesce però a centrare lo specchio della porta. Il neoentrato Galassi, al 13’, scatta sul filo del fuorigioco, ma si allunga troppo la palla e Giacomel sventa la minaccia in uscita. Ci prova Zanni al 24’ dalla distanza, ma la sua conclusione sorvola la traversa.

Nella fase finale della partita il Pietracuta si sbilancia alla ricerca del pareggio e gli ospiti sprecano diverse occasioni per chiudere definitivamente la gara. Al 34’ Giovannini calcia alto dal limite. Cinque minuti più tardi Cipriani scambia con un compagno al limite dell’area, ma anche lui conclude sopra la traversa. Entrati nei minuti di recupero, i locali spremono le ultime energie e creano tre occasioni da rete. Al 91’ Fabbri prolunga di testa per Rivi che calcia alto. Un minuto più tardi è ancora Fabbri a svettare su un corner, ma la sua deviazione termina sul fondo. Al 93’, una palla calciata sul secondo palo da Angelini viene rimessa al centro da Galassi, dove Fabbri, ancora una volta di testa, supera Giacomel e fa esplodere di gioia il Bindi.