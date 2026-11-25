Calcio Prima Che Victoria: poker e Dervishi firma la sua prima rete

Vittoria per 4-1 sul campo del Granata e primato con il Cattolica. Il difensore dedica il gol a mister Squadrani: 'Ha avuto fiducia in me'

Samuele Dervishi, classe 2004, primo gol e altri tre punti contro il Granata battuto in trasferta per 4-1. Il Victoria vola.

“E’ stata una bella giornata, per la squadra prima di tutto che mantiene il primato e per il sottoscritto. E’ la mia prima rete in campionato, alla terza presenza da titolare (tre vittorie: Verucchio e Granata in trasferta, Due Emme in casa), domenica come terzino destro, ruolo per me nuovo visto che sono un difensore centrale. Sulla punizione di Zamagni sulla trequarti sinistra, De Queiroz non è arrivato sulla palla, dopo il rimbalzo a terra l’ho colpita di testa in anticipo sul difensore con il portiere scavalcato dalla traiettoria. Era l’8’. La sfera dopo il rimbalzo sulla linea di porta si è infilata in rete. Sulle palle inattive, del resto, salgo sempre in area per cercare di sfruttare al meglio i miei 190 centimetri”.

A chi dedica il gol?

“Ad Attilio Squadrani, il mister della Under 21 della scorsa stagione del Victoria di Terza categoria, squadra in cui ho giocato i miei primi e unici due campionati. Già, perché io non ho settore giovanile alle spalle: portato un amico ho cominciato al Victoria due anni fa nella Future Gen Victoria. Squadrani è il primo che ha creduto in me. Mi ha sempre dato buoni consigli, mi ha spronato, mi ha segnalato al ds Trivulzio in estate. Mister Girometti l’anno scorso mi ha visto all’opera e quest’anno mi ha portato in prima squadra. Anche lui mi ha dato fiducia”.

Come si trova?

“Cerco di imparare sul campo, attraverso i consigli dei compagni di squadra più esperti come De Queiroz e Halilaj, un difensore ed un attaccante, che mi insegnano da diversi punti di vista – da difensore e da attaccante – i movimenti e le posture migliori, la capacità di gestire le emozioni e di stare concentrato. Ho fatto un bel salto dalla Terza alla Prima, vedo che ci posso stare in categoria e questo mi incoraggia a migliorare soprattutto sotto il profilo della tecnica. Il mio obiettivo è ritagliarmi un minutaggio sempre più alto, crescere come giocatore, cercare di dare una mano alla squadra quando vengo chiamato in causa. Ho margini di miglioramento, per me è una sfida continua”.

La forza del Victoria qual è?

“Come hanno detto i miei compagni c’è un forte spirito di gruppo, da parte dei più giovani tanta fame di farsi vedere e nello stesso tempo disponibilità al lavoro, dai più esperti l’atteggiamento giusto. Si ride e si scherza nello spogliatoio, ma in campo si corre molto, negli allenamenti ci mettiamo intensità. E poi ci sono i valori tecnici: siamo la seconda difesa ed il secondo attacco, abbiamo la migliore differenza reti, +12”.

Dove potete arrivare?

“Viviamo alla giornata. Siamo primi a sorpresa, in fiducia, vogliamo continuare a stare lassù finché sarà possibile. A salvezza ottenuta, il primo grosso risultato sarebbe centrare i playoff”.

Il tuo modello di giocatore?

“Alessandro Bastoni, un difensore completo dai piedi buoni, con ottima visione di gioco, abile nel gioco aereo, personalità”.