“Chi salva una vita salva il futuro”: l’appello delle volontarie della Valmarecchia alle mamme in difficoltà

Il gruppo si propone per aiutare le donne alle prese con una gravidanza inattesa

"Se volete saperne di più, darci una mano, se avete bisogno voi stessi o conoscete qualche mamma a cui serve aiuto, potete contattarci. Chi salva una vita salva il futuro". L'appello arriva da Elena e Dolores (Dolores 3337219707 Elena 3207071192 - [email protected]), due volontarie del gruppo che, ispirandosi ai valori del Movimento per la Vita, da vent'anni, tra Novafeltria e Pennabilli, dà sostegno alle donne in difficoltà, alle prese con una gravidanza imprevista, aiutandole a portarla avanti, senza far ricorso all'aborto. "In questi vent'anni di esperienza - raccontano - abbiamo capito che oltre all'aiuto materiale, corredino, pannolini, latte e se serve, anche denaro, spesso le ragazze hanno solo bisogno di una presenza amica, che non le faccia sentire sole e sopraffatte da una gravidanza capitata magari nel momento sbagliato". Raccontano che a volte sia bastata "una parola di conforto, un vieni con me, ti aiuto io, per evitare, anche all’ultimo minuto, una scelta irreversibile che avrebbe segnato per sempre la vita di queste donne".

Il gruppo di volontarie cerca di crescere la propria presenza sul territorio della Valmarecchia: "Nel periodo di Natale a Pennabilli allestiamo una pesca per raccogliere fondi con i quali aiutare le mamme, e a febbraio, in occasione della giornata per la vita, vendiamo le primule all’uscita delle messe nelle parrocchie della zona, per sensibilizzare, farci conoscere e autofinanziarci. Il nostro desiderio è quello di crescere per poter essere più attivi e presenti sul territorio".