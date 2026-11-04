Caso Falchi Chiesta l'assoluzione per un arresto sospetto, ma il giudice dice no

Il giovane milanese aveva già concluso la messa alla prova. Il giudice ha respinto la richiesta della difesa e della Procura: le accuse di falsificazione dei verbali nei confronti degli agenti sono ancora da accertare.

Aveva già terminato il percorso di messa alla prova, svolgendo lavori di pubblica utilità, ma per il momento non potrà ottenere il proscioglimento. È la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Rimini sul caso di un turista milanese arrestato nel maggio 2024 per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è finita nell'inchiesta sugli otto agenti del nucleo Falchi della Polizia locale, sospettati dalla Procura di aver costruito verbali falsi per giustificare alcuni interventi.

La richiesta di proscioglimento era stata avanzata sia dal pubblico ministero sia dall'avvocato del giovane, Massimo Campana. Il giudice ha però ritenuto che le contestazioni relative ai presunti falsi verbali siano ancora a livello di ipotesi investigative e che, in assenza di accertamenti definitivi, non ci siano le condizioni per chiudere il procedimento a favore dell'imputato.

Al centro del caso c'è quanto accaduto la sera dell'11 maggio 2024. Il ragazzo, allora 24enne, era uscito da un locale sul lungomare dopo aver bevuto alcuni drink. Vedendo un'auto civetta della Polizia locale, era salito a bordo convinto si trattasse di un taxi. Accortosi dello sbaglio, aveva aperto la portiera e si era allontanato a piedi. Una volta rientrato in albergo, aveva chiamato la madre, poi aveva contattato spontaneamente la centrale dei vigili, comunicando dove si trovava. Gli agenti lo avevano raggiunto in hotel e arrestato. Dopo cinque ore in cella, il giovane era stato accompagnato davanti al giudice per il processo per direttissima, che aveva convalidato l'arresto. Secondo l'ipotesi della Procura, nel verbale relativo all'intervento sarebbero state riportate circostanze non vere, in particolare una presunta resistenza e violenza del ragazzo nei confronti degli operatori.