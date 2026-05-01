Chieti, niente penalizzazione: San Marino sul filo, girone in subbuglio
La Recanatese valuta anche di non presentarsi ai playout
Nessuna penalizzazione per il Chieti, ma solo un'ammenda. La decisione della giustizia sportiva ha generato malcontento: da San Marino ancora nessuna posizione ufficiale, in casa Recanatese si paventa anche di non prendere parte al playout. Al Chieti basta intanto un punto con la Maceratese per giocare i playout in casa, anche se con una vittoria e la sconfitta del Sora, impegnato in trasferta sul campo della già retrocessa Castelfidardo, il Chieti salirebbe un gradino, lasciando il Sora sotto. Alla Maceratese però serve a sua volta un punto per evitare gli spareggi salvezza.
In casa San Marino, a 90 minuti dal termine della regular season, la situazione non è affatto rosea e non solo per la lettera aperta con cui i calciatori hanno attaccato duramente dirigenza e proprietà. Nella migliore delle ipotesi, il San Marino può scavalcare la Recanatese, ma non Chieti e Sora, quindi giocherebbe comunque il playout in trasferta, con un solo risultato a disposizione (la vittoria). Ma attenzione al rischio retrocessione diretta: i Titani ospitano la Sammaurese già in Eccellenza, ma con il "dente avvelenato" - il presidente Guerra ha presentato un esposto contro il San Marino, lamentando irregolarità gestionali - per cui l'esito della gara non è affatto scontato. Il San Marino deve fare lo stesso risultato del Sora: altrimenti la forbice dei 7 punti si allarga e non si giocherà il secondo playout. A meno che il San Marino pareggi e la Recanatese perda: in quel caso la vittoria del Sora manderebbe in Eccellenza i marchigiani, assieme a Castelfidardo e Sammaurese.