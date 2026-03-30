Chiude la piscina di Rimini: "Ci ritroviamo alle 19, per un ultimo saluto"

L'iniziativa rilanciata dal comitato che si è battuto in difesa della struttura

Domani (martedì 31 marzo) sarà l'ultimo giorno di apertura della piscina comunale di Rimini, al Flaminio. Il comitato che si è battuto in sua difesa ha organizzato un'iniziativa per le ore 19, momento in cui la struttura chiuderà i battenti. "Salutiamo insieme la piscina comunale", si legge sui social. Gli organizzatori evidenziano che si tratti di un'occasione "per ritrovarci, ricordare i momenti vissuti qui e scattare una foto ricordo". C'è ancora la speranza che la chiusura non possa essere definitiva: "Più che un addio, vorremmo che fosse un arrivederci". Difficile che ci possa essere una retromarcia da parte della Provincia, proprietaria della struttura. L'attuale gestore si era detto interessato a proseguire la gestione, investendo di tasca propria per effettuare gli interventi di riqualificazione richiesti dagli enti pubblici. Non c'è stata apertura e questo ha creato anche una polemica politica, con la Lega all'attacco dell'amministrazione comunale, accusata di aver fatto chiudere la vecchia piscina "per scelta politica".