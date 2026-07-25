Chiude per 5 giorni un Minimarket di Borgo Marina per motivi di ordine e sicurezza pubblica

Dopo numerose segnalazioni arriva la decisione della questura

La Polizia di Stato di Rimini ha notificato ieri sera il provvedimento con il quale è stata sospesa la licenza del Minimarket in cui, solo pochi giorni fa, una pattuglia della Polizia Locale di Rimini aveva arrestato due cittadini stranieri nel corso di un intervento di controllo.

Nella serata dello scorso 9 luglio 2026, il personale del Nucleo Falchi della Polizia Locale è intervenuto presso il locale a seguito di una lite al termine della quale due avventori sono stati identificati e sanzionati per aver consumato bevande alcoliche nelle aree pubbliche del centro storico. Già in preda ai fumi dell’alcol infatti, avevano acquistato ulteriori bevande alcoliche e le stavano consumando fuori dall’esercizio commerciale, in una zona dove vige il divieto. Nel corso delle operazioni, i due cittadini stranieri sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale poichè hanno manifestato una condotta violenta all'avvicinarsi degli agenti.

Solo dopo pochi giorni, in data 13 luglio, la situazione si è ripetuta. Ancora una volta, due cittadini intenti a consumare alcol sulla via dopo averlo acquistato al minimarket.

Oltre a questi fatti occorre aggiungere che il locale è il luogo dove si radunano spesso numerosi cittadini stranieri per consumare bevande alcoliche, con conseguenti liti, schiamazzi, bottiglie di vetro lasciate sulla pubblica via e minzioni sui muri degli edifici, episodi più volte segnalati dai cittadini residenti nella zona, che generano insicurezza e turbamento dell’ordine pubblico.

Di conseguenza il Questore di Rimini, a seguito delle predette segnalazioni, ha adottato un provvedimento di sospensione della licenza, necessario in relazione alla gravità dei fatti accaduti e segnalati.