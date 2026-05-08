Chiusura di via Gambalunga per la festa della scuola Ferrari: "E chi deve lavorare?"

La segnalazione di un lettore di Altarimini

Un residente di via Gambalunga a Rimini denuncia i disagi causati dalla chiusura temporanea della strada avvenuta oggi, 8 maggio, in occasione della festa della scuola Ferrari (iniziativa all'interno della manifestazione Street fot Kids). Secondo quanto segnalato ad Altarimini, i condomini della zona saranno impossibilitati a entrare o uscire in auto tra le 7.45 e le 16, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana e lavorativa dei residenti.

“Ogni mattina un condomino si alza e non sa se potrà tirare fuori la macchina dal garage per andare al lavoro in orario”, scrive il lettore, evidenziando come il problema riguardi anche il rientro serale e la possibilità di parcheggiare nei propri garage.

Nel mirino della protesta anche i tempi della comunicazione: il Comune avrebbe avvisato i residenti soltanto due giorni prima della chiusura. Una situazione che, secondo il cittadino, potrebbe creare difficoltà ben più serie per chi non dispone di orari flessibili o deve affrontare esigenze urgenti, come traslochi o il trasporto di persone fragili verso strutture sanitarie.

La segnalazione si chiude con una provocazione rivolta all’amministrazione comunale e al sindaco Jamil Sadegholvaad: “Posso avere tutta la via chiusa anche per me? Chiedo per un amico”.