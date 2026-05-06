Rimini, tre strade vicine alle scuole si trasformano in spazi di gioco e festa

Rimini aderisce a "Streets for Kids": l'8 maggio l'iniziativa

Rimini partecipa alla campagna internazionale Streets for Kids venerdì 8 maggio 2026, con la sperimentazione simultanea di tre strade scolastiche nei quartieri delle scuole primarie "Ferrari", "Fellini" e "Rodari".

Via del Vischio, Via Quagliati e Via Gambalunga (nel tratto compreso tra Via Roma e Piazzale Cesare Battisti), le vie interessate, saranno chiuse al traffico veicolare dalle 7.45 alle 16.00 per trasformarsi in luoghi di gioco, festa e socialità aperti a bambini, famiglie e residenti del quartiere.

Al cuore del progetto c'è un contest che ha coinvolto 70 classi delle scuole primarie riminesi, sfidate a recarsi a scuola in modo più sostenibile nella settimana dal 13 al 17 aprile. Al termine dell'elaborazione dei dati, sono previsti due momenti di premiazione: il primo l'8 maggio, con il riconoscimento alla classe più sostenibile di ciascuno dei tre plessi coinvolti; il secondo il 10 maggio, in occasione della manifestazione Bimbimbici, dove saranno premiate le tre classi — tra le 70 partecipanti — che si sono maggiormente distinte, aggiudicandosi il titolo di "Fantastici eroi della mobilità attiva".

I programmi delle tre scuole sono frutto di una co-progettazione che ha visto collaborare insegnanti, referenti delle associazioni Uisp, Fiab, Gioga Sport, Ippogrifo e Crisalide, il Nodo Territoriale 3, medici del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl Romagna, sezione di Rimini, e docenti dell'Università di Bologna.

Le strade saranno allestite con piante e alberi grazie alla collaborazione gratuita dei Vivai Fabbri e Pesaresi, mentre i bambini sistemeranno, insieme agli insegnanti, le installazioni in stoffe e tessuti realizzate a maglia e uncinetto dalle donne dell'Associazione Crisalide (Yarn Bombing).

I programmi scuola per scuola

Alla Scuola "Federico Fellini" (Via del Vischio, chiusura dalle 7.45 alle 16.00), la giornata si apre alle 7.45 con la sperimentazione del Pedibus, una passeggiata di quartiere con bambini e genitori con partenza da Via dell'Edera (fronte Chiesa). Dalle 9.00 alle 12.00 e poi nel pomeriggio, giochi e attività motorie con Gioga Sport e Fiab. Alle 10.30 spazio alle letture all'aperto e dalle 11.30 si esibirà la Marching Band della Scuola Secondaria di I° grado "Dante Alighieri", diretta dal Prof. Antonio Coatti. Alle 12.00 l'Assessore alla Mobilità Mattia Morolli premierà la classe vincitrice del contest.

Alla Scuola "Ferrari" (Via Quagliati, chiusura dalle 7.45 alle 16.00), il Pedibus parte alle 7.45 da Via Rodi 3. Dalle 9.00 le classi 4A e 5A si esibiranno in canti e musiche e daranno vita al "Prato fiorito", creando disegni colorati sull'asfalto con i gessetti. Alle 11.00 il sindaco Jamil Sadegholvaad consegnerà il premio alla classe più sostenibile del plesso. Nel pomeriggio, le classi 3B e 5B proporranno danze irlandesi e sirtaki, mentre il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl Romagna, sezione di Rimini, guiderà esercizi di Pause Attive. Le attività con Fiab e l'associazione Ippogrifo, in collaborazione con Arci Servizio Civile Rimini, accompagneranno l'intera giornata.

Alla Scuola "Gianni Rodari" (Via Gambalunga, chiusura dalle 7.45 alle 16.45), la mattinata si apre con gli allestimenti e prosegue con i "Racconti di Comunità" a cura dei residenti del quartiere (9.00-10.30), giochi con Uisp e Fiab e una merenda al parco. Tra gli appuntamenti di punta, l'esibizione del Coro Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau, ospite internazionale della giornata, e la premiazione del contest affidata all'Assessore alla Transizione Ecologica Anna Montini (ore 11.30). Il pomeriggio si chiude con i mercatini delle classi V°A e V°B e un'ulteriore sessione di giochi e attività fino alle 16.45.

La giornata dell'8 maggio sarà anche l'occasione per sperimentare nuovi percorsi Pedibus che potranno essere stabilmente attivati nel prossimo anno scolastico, grazie all'impegno dei genitori volontari del CiViVo di ciascuna scuola.