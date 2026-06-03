Christian Abbiati atteso a Faenza: l'ex portiere ospite del Milan Club locale

Abbiati, portiere degli anni d’oro, con la maglia rossonera ha collezionato 380 presenze, record imbattuto per il ruolo

Il “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi” chiude l’attività stagionale accogliendo in città Christian Abbiati, ex portiere protagonista della storia rossonera che sarà ospite mercoledì 10 giugno (dalle ore 19.30) al Circolo Tennis Faenza. Abbiati, portiere degli anni d’oro, con la maglia rossonera ha collezionato 380 presenze, record imbattuto per il ruolo. Con il Milan in 15 anni (divisi in due periodi, dal 1998-99 al 2004-05 e dal 2008-09 al 2015-16) ha vinto otto trofei: tre Scudetti (1998-99, 2003-04 2010-11), due Supercoppe italiane (2004 e 2011), una Coppa Italia (2002-2003), una Champions League (2002-2003) e una Supercoppa europea (2003).