Altarimini

Christian Abbiati atteso a Faenza: l'ex portiere ospite del Milan Club locale

Abbiati, portiere degli anni d’oro, con la maglia rossonera ha collezionato 380 presenze, record imbattuto per il ruolo

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
03 giugno 2026 12:22
Christian Abbiati atteso a Faenza: l'ex portiere ospite del Milan Club locale - Christian Abbiati
Christian Abbiati
Faenza
Sport
Condividi

Il “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi” chiude l’attività stagionale accogliendo in città Christian Abbiati, ex portiere protagonista della storia rossonera che sarà ospite mercoledì 10 giugno (dalle ore 19.30) al Circolo Tennis Faenza. Abbiati, portiere degli anni d’oro, con la maglia rossonera ha collezionato 380 presenze, record imbattuto per il ruolo. Con il Milan in 15 anni (divisi in due periodi, dal 1998-99 al 2004-05 e dal 2008-09 al 2015-16) ha vinto otto trofei: tre Scudetti (1998-99, 2003-04 2010-11), due Supercoppe italiane (2004 e 2011), una Coppa Italia (2002-2003), una Champions League (2002-2003) e una Supercoppa europea (2003).

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini