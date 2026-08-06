Ciclabile di Sant’Ermete, conto alla rovescia: l'inaugurazione entro l'autunno

Ormai ultimati i lavori per il percorso ciclopedonale che collega la frazione in sicurezza. Presto una variante per asfaltare le vie Casale e delle Margherite

Saranno presto completamente riasfaltate le vie Casale Sant’Ermete e delle Margherite, grazie a una nuova variante al progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale di Sant’Ermete, che verrà finalizzata nelle prossime settimane. "Invece di procedere solo al rattoppo puntuale delle porzioni di manto ammalorate come previsto del progetto iniziale, grazie a delle economie rimaste dai lavori per la realizzazione del percorso, ultimato e inaugurato entro l’autunno, sarà dunque possibile asfaltare le vie Casale Sant’Ermete e delle Margherite", evidenzia la vicesindaca Mussoni, che scende nel dettaglio: “Prima di effettuare l’intervento di asfaltatura della strada, che sarà realizzato entro il mese di settembre, il l’Amministrazione comunale ha interpellato tutti i possibili gestori dei sottoservizi per chiedere loro se avessero in programma delle opere da effettuare nei tratti di strada interessati, perché dopo gli asfalti non sarebbe stato più possibile intervenire rovinando il manto appena rinnovato”.

Gli interventi realizzati hanno posticipato di qualche mese la fine del cantiere: "Ma hanno consentito - spiega Mussoni - di rinnovare la rete elettrica di Enel, l’illuminazione pubblica, la fibra ottica con l’intervento di Open Fiber, la rete di acquedotto e fognatura da parte di Hera nonché il sistema di regimazione delle acque da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna”.

L’opera, realizzata con un investimento complessivo di 2,1 milioni di euro, consentirà di spostarsi, a piedi e in bicicletta in totale sicurezza, grazie alla nuova pista ciclopedonale che attraversa i tre abitati di Case Gnoli, Casale e il Fondo, collegando la frazione con i percorsi protetti che permettono di raggiungere Rimini costeggiando la via Marecchiese.