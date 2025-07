Ciclismo, il Giro d’Italia Women passa da Bellaria, sesta tappa della competizione

Come cambia la viabilità in occasione dell'evento nel giorno di venerdì 11 Luglio

Per la sua 36° edizione, il Giro d’Italia Women – organizzato da Rcs Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana ed il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani - per l’anno 2025, comprende anche Bellaria Igea Marina come 6° città di tappa, nel suo percorso per l’Italia, dal 6 al 13 luglio 2025.

L’appuntamento per il tifo alle atlete, è previsto a Bellaria Igea Marina - venerdì 11 luglio alle ore 10.25 allo Start della gara, che riprenderà il suo percorso dal Villaggio Sportivo su Viale Pinzon (area porto canale).

«Siamo molto contenti, dopo tanto lavoro, di poter ospitare la 6° tappa del Giro d’Italia Women: un evento molto importante, che negli anni sta prendendo sempre più piede e che vedrà tante atlete di caratura internazionale arrivare nella nostra città» Afferma il Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti «Sarà un’occasione preziosa, per far vedere la nostra città nel pieno della sua vita turistica! Il Villaggio Sportivo, dal quale la gara partirà nella mattinata di venerdì 11, sarà inoltre una interessante attrazione per i nostri cittadini e turisti: invito tutti a recarsi, venerdì mattina alle 9.30 sul porto canale (Viale A.Pinzon), per vedere le operazioni di partenza della gara e l’attività del “Villaggio rosa” che si muove, fino alla partenza delle 10.25. Ciò rappresenta una grande occasione per la città, per vivere sport e promozione del territorio.»

Il Giro d’Italia Women rappresenta il più importante e duraturo appuntamento internazionale del panorama femminile, capace di sostenere e premiare il talento sportivo delle donne che con tanta tecnica, sportività, ed energia percorrono quest’anno una gara di 919,2 km - per aggiudicarsi l’ambito trofeo “Luce infinita Trophy”: non solo un premio ma un simbolo che rappresenta molto altro. Con la sua forma a infinito, esso simboleggia il potenziale di questa competizione: grandezza, passione e sacrificio racchiusi in un trofeo in oro bianco che la vincitrice potrà sollevare giunta alla meta finale di Imola. Il Giro d’Italia Women oltre che una corsa sportiva è anche un viaggio nei paesaggi, nel territorio e nelle comunità regionali di un paese fantastico come l’Italia: quest’anno toccherà le Regioni di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Marche. Bellaria Igea Marina accoglierà le atlete, offrendo dunque la sua vista sul mare Adriatico: una tappa che parla di tradizioni marinare e paesaggi dell’entroterra che sarà attraversato, puntando verso l’appennino romagnolo e scalando San Marino, verso la provincia di Pesaro per il raggiungimento della tappa successiva della gara.

«Come Fondazione Verdeblu» – Spiega il Presidente, Paolo Borghesi – «abbiamo creato un evento serale collaterale al Giro d’Italia Women, insieme ai nostri Dj Space Invaders ed il Vocalist Franky, per fare da lancio alla bellissima giornata sportiva di venerdì. L’appuntamento con il dj set sarà giovedì 10 luglio alle ore 21.00 in Piazza Alda Merini.»

Giro d’Italia Women: come cambia la viabilità

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di questo prestigioso evento sportivo, sono programmate sul territorio comunale alcune modifiche alla viabilità, che vedono esenti mezzi di soccorso e autorizzati. Tra quelle principali, l’istituzione del divieto di transito e di sosta: dalle 05.00 di giovedì 10 luglio alle 16 di venerdì 11 luglio su viale Pinzon, nel tratto compreso tra la via Properzio e la via Carducci, e su p.le Capitaneria di Porto; dalle 05.00 alle 12.00 di venerdì sulla via Properzio, nel tratto compreso tra viale Pinzon e la via Del Bragozzo, e in tutta l'area di parcheggio perimetrale esterna al Mercato Ittico di via Dei Saraceni, nonchè su viale Pinzon, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Dei Saraceni. Si segnala inoltre che sempre venerdì, durante l’intera giornata sarà in vigore il divieto di sosta anche sulla via Properzio, nel tratto compreso tra viale Pinzon e la via Del Bragozzo, sulla via Del Bragozzo, sulla via Ravenna nel tratto compreso tra la via Del Bragozzo e la via San Mauro, e su una porzione di via San Mauro. L’ordinanza che disciplina le diverse modifiche alla viabilità definite in vista della manifestazione, è consultabile integralmente sul sito istituzionale comunale.