Ciclismo, il Trofeo Top Automazioni di Poggio Torriana diventa internazionale: 176 juniores al via

Ecco le squadre iscritte. La gara domenica 20 settembre alle 14

Nella cornice dell'azienda Top Automazioni, nel tardo pomeriggio di giovedì 3 settembre 2026, si è tenuta la presentazione ufficiale del 6° Trofeo Top Automazioni – 3° Memorial Davide Bertozzi che si disputerà il prossimo 20 settembre con start ufficiale alle 14.

A fare gli onori di casa Bruno Bargellini - amministratore unico di Top Automazioni- l'azienda che sostiene e offre supporto logistico all'evento sportivo organizzato dal Team del Capitano.

“ Per me è un onore ospitare questa gara - apre Bargellini – è emozionante ed importante dare ai giovani la possibilità di esprimersi, ed è sempre una bella festa.”

Presenti in sala insieme ai rappresentanti delle aziende sponsor dell'evento, tanti volti noti del ciclismo professionistico come Davide Carli, ma anche Piotr Ugrumov, con loro promesse delle due ruote come il campione regionale juniores Luca Fabbri. Nel pubblico anche i direttori di corsa, Nicola Dalmonte e Graziano Bertozzi (a sua volta presidente FCI di Forlì/Cesena) che saranno chiamati a garantire il corretto svolgimento della competizione.

Ronny Raggini - sindaco di Poggio Torriana- accompagnato da Franco Antonini – vicesindaco della stesso comune- ha sottolineato l'importanza della competizione per il territorio, mentre Antonini ha tenuto a ringraziare quanti scelgono di investire in eventi come questo, sia come organizzatori che come sostenitori.

Ospite speciale Davide Cassani - ex professionista oltre che CT della Nazionale e commentatore Rai – è stato chiamato ad offrire uno sguardo sul ciclismo giovanile “Il trofeo Top Automazioni rappresenta una gran bella realtà, realizzata da una squadra organizzativa capace, che in poco tempo ha portato la gara a livello internazionale nella categoria Juniores, settore in cui le grandi squadre vanno a cercare i campioni del futuro. Basta guardare le classifiche delle prime edizioni per accorgersi che molti di quei ragazzi sono già tra i professionisti”.

È spettato a Daniele Bertozzi presidente della società organizzatrice, oltre che presidente del Comitato FCI della provincia di Rimini, entrare nel vivo della presentazione della gara “Inizialmente non ero convinto del tracciato, ma quando dopo la prima edizione i direttori sportivi mi hanno chiesto di non cambiarlo, mi sono dovuto ricredere. Il tracciato del Trofeo Top Automazioni permette ad atleti con caratteristiche diverse di trovare spazio, dipende da come viene interpretata la corsa. É importante dare la possibilità ai nostri ragazzi di confrontarsi a livello internazionale rimanendo in Italia. Mi aspetto che questi giovani atleti si divertano e che ricordino la gara come un momento positivo della loro carriera. Il ricordo di mio fratello Davide, è il motivo che mi/ci spinge a migliorare e crescere.

Il 6° Trofeo Top Automazioni – 3° Memorial Davide Bertozzi, la manifestazione organizzata dal Team del Capitano A.S.D. e sostenuta da Top Automazioni, sarà infatti quest'anno uno degli appuntamenti di rilievo del calendario ciclistico Juniores di domenica 20 settembre, grazie all'assegnazione della qualifica internazionale UCI 1.1 MJ.

La partenza è fissata alle 14.00 da Poggio Torriana, davanti allo stabilimento Top Automazioni. Saranno 176 gli atleti, schierati da 30 formazioni, selezionate tra le migliori italiane insieme ad una selezione di squadre straniere, per una gara che porta sulle strade della Romagna un ulteriore confronto di livello internazionale.

Il percorso che misura circa 129 chilometri e presenta un dislivello complessivo nell'ordine dei 1.260 metri, si snoda tra le valli dei fiumi Marecchia e Uso, coinvolgedo due Province (Rimini e Forlì-Cesena) e i comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul R.

Particolarmente selettiva la salita di Trebbio, uno dei punti caratterizzanti del tracciato, lunga 1,6 chilometri con una pendenza media del 5% e massima del 9%, che gli atleti dovranno affrontare più volte prima di lanciarsi sull'ultimo tratto di gara pressochè pianeggiante che li porterà verso il traguardo. La struttura del percorso rende la gara selettiva senza escludere una conclusione allo sprint.Al termine della gara saranno premiati i primi 20 atleti classificati, oltre ai primi due di ciascuno dei 3 Traguardi Volanti e ai primi tre della classifica GPM.

Al vincitore assoluto saranno assegnati i due trofei che identificano la manifestazione: il Trofeo Top Automazioni, destinato alla società, e il Trofeo Memorial Davide Bertozzi, destinato al vincitore della gara.

Il programma prevede il ritrovo delle squadre dalle 9.00 del 20 settemre 2026 presso lo stabilimento Top Automazioni di via Torrianese, a seguire le verifiche e le riunioni tecniche di rito. Dalle 12.45 si potrà assistere alla presentazione delle squadre e alla firma del foglio gara. La partenza ufficiale sarà alle 14.00, mentre l'arrivo è previsto intorno alle 17.15, sempre nei pressi dello stabilimento Top Automazioni.

La sesta edizione del Trofeo Top Automazioni – Memorial Davide Bertozzi si presenta così con una formula rinnovata sul piano sportivo, mantenendo però un forte legame con la terra in cui è stata pensata e realizzata.

Le squadre iscritte

German Junior Racing (Germania) · Pogi Team UAE Generali (Slovenia) · Pool Cantù GB Team A.S.D. (Italia) · Ecotek Zero24 (Italia) · Team Guerrini Senaghese (Italia) · Team Vangi Tommasini Il Pirata (Italia) · Team Neri Sottoli Lucchini Emergy (Italia) · Borgo Molino – Vigna Fiorita (Italia) · Alta Austria (Austria) · Ind. Forniture Moro – C&G Capital (Italia) · S.S. Aquila (Italia) · S.C. Cene A.S.D. (Italia) · Sidermec – SLP (Italia) · G.S. Giovani Giussanesi (Italia) · Team General System (Italia) · Ciclistica Omnia Imola (Italia) · A.R. Monex Cycling Team (Messico) · Accademia Ciclistica (Italia) · A.S.D. Team Pieri (Italia) · Mimosa Sprint (Francia) · Italia Nuova Borgo Panigale (Italia) · Team Tiepolo U19 Devo NSN (Austria) · Autozai-Contri (Italia) · Team Coratti (Italia) · Team Lotus (Ungheria) · Faizanè CSZ Sandrigo Bike (Italia) · Campana Imballaggi Morbiato Trentino (Italia) · U.S. Montecorona (Italia) · Tris Stampi Fior di Grano (Italia) · Polisportiva Monsummanese (Italia)