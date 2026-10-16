Ciclismo, Trofeo Gruppo Carli: a Torello si assegnano le maglie dei campionati provinciali

Sabato 17 ottobre torna il Memorial Carli Alfredo: quasi 100 iscritti attesi sui 45 chilometri del circuito di Torello di San Leo, in palio i titoli provinciali riminesi

Tutto pronto a Torello di San Leo per la seconda edizione del Trofeo Gruppo Carli – Memorial Carli Alfredo, manifestazione di ciclismo amatoriale in programma sabato 17 ottobre e valida come prova del Campionato provinciale di Rimini. Sono già quasi 100 gli iscritti attesi al via di una giornata che assegnerà le maglie di campione provinciale nelle rispettive categorie. L'evento, organizzato dall'ASD Stefano Magni, si svolgerà lungo la vecchia strada di Torello, su un percorso di 45 chilometri caratterizzato da continui saliscendi e da un andamento tutt'altro che pianeggiante. Il circuito prevede un anello che da Pietracuta raggiunge Torello sulla strada marecchiese per poi rientrare attraverso la vecchia strada statale 258, mettendo alla prova la resistenza e le capacità dei ciclisti amatoriali. Il ritrovo è fissato alle ore 11 al piazzale del Bar Torello, dove sarà possibile perfezionare le iscrizioni, con una quota di partecipazione di 20 euro. Il programma agonistico prevede due partenze. Alle ore 13 scatteranno le categorie gentleman A e B, super gentleman A e B e donne. Alle 14.30 sarà invece la volta di junior, senior A e B e veterani A e B. Particolare rilievo avranno le premiazioni, con l'assegnazione delle maglie di campione provinciale riminese ai vincitori delle rispettive categorie. In presenza di atleti sammarinesi iscritti, saranno riconosciuti anche i titoli di campioni sammarinesi, secondo le modalità previste dall'organizzazione. I primi sette classificati di ogni categoria riceveranno la maglia di Campione Provinciale. La competizione si svolgerà nel rispetto del regolamento del Campionato provinciale riminese, con la partecipazione riservata agli atleti tesserati o residenti nella provincia di Rimini, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento. Il Trofeo Gruppo Carli – Memorial Carli Alfredo si prepara dunque a richiamare numerosi appassionati delle due ruote in un appuntamento che unisce agonismo, tradizione e valorizzazione del ciclismo amatoriale, con le maglie provinciali in palio e un percorso mosso pronto a fare la differenza.