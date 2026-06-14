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Ciclista disperso nei boschi tra Calla e Corniolo: trovato morto un 60enne di Cesena

L'allarme dato dall'amico dopo la separazione con l'amico sul sentiero 241. Il corpo individuato dal Soccorso Alpino: inutili i soccorsi

A cura di Riccardo Valentini Riccardo Valentini
14 giugno 2026 12:08
Ciclista disperso nei boschi tra Calla e Corniolo: trovato morto un 60enne di Cesena -
Santa Sofia
Cronaca
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Tragedia sui sentieri dell'Appennino forlivese. Un ciclista di 60 anni residente nel Cesenate ha perso la vita durante un'escursione in mountain bike tra il Passo della Calla e Corniolo, nel territorio comunale di Santa Sofia. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima è Manuel Bonucci, impegnato nel pomeriggio di sabato 13 giugno in un'uscita in MTB insieme a un amico lungo il sentiero 241 che collega il Passo della Calla a Corniolo. Durante il percorso i due si sono separati e, non vedendolo più arrivare a destinazione, il compagno ha raggiunto Corniolo e lanciato l'allarme. La centrale operativa del 118 ha immediatamente attivato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. Due squadre di tecnici hanno quindi avviato le ricerche concentrandosi lungo il sentiero indicato. Nel corso della perlustrazione, i soccorritori hanno individuato dapprima la bicicletta e successivamente, poco distante, il corpo dell'uomo. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: il 60enne era già deceduto. Per la constatazione del decesso è stato richiesto l'intervento dell'elicottero EliRavenna, che ha trasportato sul posto l'equipe sanitaria mediante verricello. Dopo l'autorizzazione del magistrato, sono iniziate le operazioni di recupero della salma. I tecnici del Soccorso Alpino hanno trasportato il corpo su una barella portantina, calandolo per circa 70 metri di dislivello fino alla strada forestale delle Cullacce, dove è stato affidato alle onoranze funebri. Alle operazioni di ricerca e recupero hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco. Le cause dell'accaduto sono al momento al vaglio delle autorità competenti.

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