Ciclisti e automobilisti insieme, non contro: l'iniziativa Respect Day a Rimini e Santarcangelo

Convivenza pacifica sulla strada: ciclisti in fila indiana, senza invadere la carreggiata, automobilisti che procedono con sorpassi alle giuste distanze

Il 14 settembre 2025 Rimini e Santarcangelo aderiscono al Respect Day, la prima manifestazione interamente dedicata alla convivenza civile tra tutti gli utenti della strada, con un focus speciale sul rapporto non sempre facile tra ciclisti e automobilisti. L’idea parte da Daniele Barbieri, presidente delle Autoscuole Rimini Guida, e da Morena Matteoni del Gruppo Ciclistico Matteoni di Santarcangelo, con l’intento di promuovere un nuovo approccio: sulle strade servono più attenzione, più rispetto e soprattutto più consapevolezza.

Il Respect Day si propone di accendere i riflettori su comportamenti spesso dati per scontati, ma che mettono a rischio la sicurezza di tutti. Da una parte i ciclisti che procedono affiancati invadendo la carreggiata, dall’altra gli automobilisti che superano senza rispettare la distanza minima di sicurezza. Due abitudini comuni, due rischi quotidiani, due errori evitabili se si sceglie di rallentare, guardarsi negli occhi e condividere la strada con senso civico.

Nasce così il Respect Day: ad aderirvi anche Rimini e Santarcangelo di Romagna. Oggi (sabato 5 luglio) sono state consegnate le maglie ufficiali del Respect al sindaco clementino Sacchetti. A Santarcangelo, il prossimo 14 settembre, il Comune accoglierà i partecipanti con un rinfresco a base di piadina romagnola, salumi, formaggi e bibite nella piazza centrale.

A Rimini ritrovo fissato alle 8 in piazza Cavour: poi si partirà in bici, ogni ciclista sarà libero di pedalare nel proprio territorio, portando con sé e sulla schiena il messaggio del Respect Day. La maglia ufficiale, distribuita a tutti i partecipanti, riporta due regole chiare: pedalare in fila indiana vicino al margine destro e, per gli automobilisti, mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri durante il sorpasso. Nessun tracciato prestabilito, nessun assembramento: solo una rete diffusa di ambasciatori del rispetto sulle strade della Romagna.