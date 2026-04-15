Ciclovia Adriatica, a Gabicce parte il cantiere al confine con Cattolica

Il nuovo percorso ciclopedonale per collegare la zona di innesto con via Romagna alla statale 16, fino al confine con Cattolica

Sono partiti i lavori finanziati attraverso il Bando Regionale Marche “Ciclovia Adriatica completamento Ciclovia Nazionale Turistica Adriatica, tratto Comune di Gabicce Mare da confine con Cattolica - Via Romagna" , finalizzati a implementare e migliorare la rete ciclopedonale cittadina, favorendo in questo modo la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale in corrispondenza dei punti urbani strategici della città, in particolare il tratto previsto dall’inizio di Via Romagna fino al confine con Cattolica in corrispondenza del ponte sul fiume Tavollo.

L'obiettivo di questo progetto, spiega l'amministrazione comunale di Gabicce, è "creare un percorso ciclopedonale in sicurezza che colleghi la zona di innesto con Via Romagna alla statale 16 fino al confine con il Comune di Cattolica che si trova in prossimità del ponte stradale sul Fiume Tavollo, attraversando vari quartieri del Comune di Gabicce e collegandosi a percorsi e tratti ciclopedonali esistenti realizzati in anni precedenti".

Il nuovo Tratto Via Romagna – Via Berlinguer si sviluppa dall’innesto di Via Romagna sulla SS16 fino alla prima rotatoria con intersezione Via Berlinguer per una lunghezza di circa ml 285. Le dimensioni dell’attuale sede stradale e quindi delle carreggiate vengono leggermente modificate in quanto il nuovo intervento si sviluppa per una larghezza di ml. 3.00 e per tale motivo si è agito sulle future nuove segnaletiche orizzontali.

Il tratto dall’uscita dell’area sportiva e lungo viale della Vittoria si sviluppa in parte all’interno di parco comunale ed in parte limitrofo al muretto di recinzione del centro sportivo (mantenendo le alberature esistenti), con una lunghezza complessiva di ml. 310 ed una larghezza di ml. 3.00. Le lavorazioni principali interessate sono gli scavi su terreno, posa in opera di cordoli di spessore cm 10 in calcestruzzo, riempimenti con materiale di cava, realizzazione di canalizzazioni per impianto di illuminazione, posa in opera di punti luce, realizzazione di pavimentazione in cemento drenante e verniciatura dell’intero percorso.

Nei prossimi giorni, inizieranno anche i lavori di realizzazione dell'ulteriore tratto di ciclo pedonale Strada Ferrata - Via Francesca da Rimini.