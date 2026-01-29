Ciclovie di Viserba: avanza il procedimento con un tracciato aggiornato

Depositato il progetto complessivo e riaperti i termini per le osservazioni dei cittadini

Avanza il procedimento unico avviato lo scorso ottobre con una soluzione progettuale aggiornata sulla base dei contributi ricevuti, con modifica della localizzazione e del tracciato dell’infrastruttura ciclabile riferita a “Via Pomposa”.

L’Amministrazione comunale di Rimini per garantire la piena conoscenza del procedimento e l’effettivo esercizio dei diritti partecipativi procedere al deposito ed alla pubblicazione del progetto complessivo (“via Acquario”, “via Pomposa” e “Viserba”) che recepisce le modifiche, riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni.

Il progetto è volto alla ricucitura di percorsi ciclabili esistenti nella frazione di Viserba e nelle aree a mare e a monte della SS16 in prossimità dell'intersezione con Via della Fiera.

L’obiettivo, spiegano da palazzo Garampi, è "creare ciclovie unitarie e facilmente fruibili dalla cittadinanza di Rimini, realizzando connessioni in grado di garantire spazi di percorrenza sicuri e dedicati".

Il deposito del progetto complessivo e aggiornato - in pubblicazione anche sull'Albo Pretorio del Comune di Rimini - consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera e determinerà l'approvazione del progetto esecutivo e quindi l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera secondo la legislazione vigente; la localizzazione dell'opera pubblica; la variante alla strumentazione urbanistica; l'apposizione di vincolo espropriativo; la dichiarazione di pubblica utilità.

Il deposito del progetto complessivo e aggiornato - in pubblicazione anche sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini - consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera e determinerà l’approvazione del progetto esecutivo e quindi l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera secondo la legislazione vigente; la localizzazione dell’opera pubblica; la variante alla strumentazione urbanistica (variante RUE - normativa e cartografica); l’apposizione di vincolo espropriativo; la dichiarazione di pubblica utilità.

Tutti gli elaborati aggiornati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune (“Amministrazione Trasparente”), sia presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Protezione Civile del Comune di Rimini, per 60 giorni interi e consecutivi a far data dall’avvenuto deposito e fino al 30 Marzo 2026. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni.