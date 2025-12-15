Cimitero Civico di Rimini, approvato il progetto esecutivo per il ripristino e la messa in sicurezza

Progetto da 100mila euro

La Giunta comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico, un intervento strategico che garantirà il ripristino e la riqualificazione di una porzione significativa del complesso cimiteriale. L'amministrazione ha dato il via libera a un pacchetto di opere che interesseranno il fabbricato situato nel Settore Ovest, con l'obiettivo di restituire dignità e funzionalità a una struttura che necessita di importanti interventi di consolidamento e recupero estetico.

Il progetto si concentra sulla riqualificazione della facciata di una porzione dell'edificio a quattro piani fuori terra in cemento armato, realizzato in continuità con altri corpi di fabbrica aventi identiche caratteristiche strutturali. Gli interventi previsti mirano non solo al recupero dell'aspetto estetico della struttura, ma soprattutto al ripristino della piena funzionalità e alla prevenzione di ulteriori fenomeni di degrado.

Tra le opere principali figura il rifacimento completo dei giunti sismici ai piani primo e terzo, che comporterà la demolizione della pavimentazione esistente per una larghezza di circa un metro lungo tutto lo sviluppo, seguita dalla realizzazione di un nuovo massetto impermeabilizzato e dalla posa di carter antiscivolo. Particolare attenzione sarà dedicata al ripristino nelle zone maggiormente compromesse dal degrado, con un trattamento protettivo di travi, pilastri e parapetti. L'intervento si completerà con una tinteggiatura esterna, preceduta da accurata pulizia.

La spesa complessiva per la realizzazione dell'opera è stata confermata in 100mila euro. La gestione dell'appalto e le attività tecniche della fase esecutiva saranno affidate alla Società Anthea S.r.l., nell'ambito del servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio edilizio comunale in forma di "in-house providing". I lavori prenderanno avvio in primavera 2026 e si concluderanno entro la fine dell’estate.