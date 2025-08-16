Cimitero di Sant’Ermete: lavori in autunno per nuovi ossari e accessi automatizzati
Ammonta a circa 60mila euro il costo dei lavori
Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento per la realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di Sant’Ermete, che prenderà il via in autunno.
Ammonta a circa 60mila euro il costo dei lavori, finalizzati a sopperire alla carenza di ricoveri funerari nel cimitero della frazione, che prevedono la realizzazione di 72 ossari nella parte nuova della struttura – alla sinistra dell’ingresso – e l’automazione dei due cancelli carrabili esistenti.
“Come anticipato a fine luglio in occasione con l’incontro pubblico con i residenti di Sant’Ermete – dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni – si tratta di un intervento puntuale molto atteso dalla frazione, che servirà a far fronte alle esigenze della cittadinanza per diversi anni a venire e che, insieme all’importante lavoro di ricognizione delle concessioni scadute effettuato dall’ufficio Servizi cimiteriali che renderà fruibili anche diversi loculi, consentirà di avere a disposizione numerosi spazi nel cimitero”.