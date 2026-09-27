In Promozione vola il Cesenatico, ma sorride anche il Bellaria. Stella k.o.

Il Diegaro regola 2-0 la Sampierana

La terza giornata del girone D di Promozione è iniziata ieri (26 settembre) con la sorprendente rimonta del Riccione a spese di un Misano in difficoltà, un solo punto in tre gare. Oggi pomeriggio il Cesenatico ha agganciato in vetta, a 7 punti, il Roncofreddo, superando 3-0 il Reno di Giorgi, nonostante un tempo disputato in inferiorità numerica. I rossoblù segnano con Vitalino e Francesco Scarponi, poi a fine tempo Canarecci prende un rosso per fallo da ultimo uomo, ma il fantasista De Rose si fa ipnotizzare da Hysa. Al 60' penalty per il Cesenatico: Palermo respinge su Sorrentino, che infila però sul tap-in. Per Cesenatico e Roncofreddo è comunque un primato momentaneo, in attesa del posticipo, con il Cervia che vincendo può andare a punteggio pieno in vetta, a +2. A Cesenatico si può comunque sorridere, così a Bellaria, che trova la seconda vittoria consecutiva, regolando l'Edelweiss Jolly, alla seconda sconfitta in trasferta. Anche la Sampierana è a digiuno di punti lontano da casa: il Diegaro vince 2-0 con gol di Marcello Scarponi e Magri. La matricola Collinello, con lo stesso punteggio, ferma la Stella: segnano Bernardi al 68' e Rakaj all'82'.

Collinello - Stella 2-0

COLLINELLO: Zollo, Battistini, Ravanelli (25’ st. Aloisi), Ferrani, Soldati, Mariani, Bernardi (28’ st. Giacobbi), Diaby (32’ st. Ferrini), Rakaj, Primitivi (9’ st. Cedri), Tappi Imolese (32' st. Anon). All. Mariani S.

STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti, Belicchi, Alvisi, Chiussi (21’ st. Fantini), Marconi, Arcangeli (37’ st. Bacchini), Greppi (18’ st. Russo) Pigozzi, Piastra. All.: Bianchi.

ARBITRO: Renzi di Imola.

RETI: 23’ st. Bernardi, 37’ st. Rakaj

AMMONITI: Primitivi; Marconi, Arcangeli

Bellaria - Edelweiss Jolly 2-0

BELLARIA: Fabbri, Grossi, Di Gilio, Grieco (42' st Pasolini), Righini, Zamagni, Quarta (42' st Giu.Candido), Pianini (17' st Grassi), Lorenzini (25' st Gia.Candido), Muci, Alvisi (25' st Dospinescu). A disp.: Ramenghi, M.Cordatore, Crescenza, Casali. All.: Buda.

EDELWEISS: Stella, Bandini, Tassinari (4' st Benini), Frabetti, Grizzi, Zoli (18' st Bentini), Prati, Branchetti (30' st Amadori), Bagnolini, Farabegoli (25' st Brandino), Messou (14' st Strada). A disp.: Girani, Milanesi, Vokkri, Lo Giudice. All.: Fontana.

ARBITRO: Gambi di Ravenna.

RETI: 40' pt Zamagni, 7' st Quarta.

AMMONITI: Zamagni, Grieco, Frabetti, Dospinescu.

Cesenatico - Reno 3-0



CESENATICO: Hysa, A.Mazzarini, Rocchi, Fiaschini, Canarecci, Drudi, Guagneli (1' st Polini), Gian.Bianchi, Sorrentino (26' st F.Mazzarini, 45' st F.Nava), Scarponi (40' st Indelicato), Vitalino (20' st L.Nava). A disp.: Biondi, Ugone, Qatia, Masciullo. All.: Durante.



RENO: Palermo, Gabelli (15' st Giac.Bianchi), Cavallari, Prati (35' st Patti), Corrado (25' st Rambelli), Bolognesi, Cobrescu, Zamparelli (5' st Bastari), Quarta (35' pt Kema), De Rose, Andreani. A disp.: Gardini, Cepa, Focaccia, Giordano. All.: Giorgi.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

RETI: 3' pt Vitalino, 34' pt Scarponi, 15' st Sorrentino.

AMMONITI: De Rose, Gabelli, Sorrentino.

ESPULSI: 45' pt Canarecci.

NOTE: 45' pt Hysa para rigore a De Rose, 15' st Palermo para rigore a Sorrentino.

Diegaro - Sampierana 2-0

DIEGARO: Stella, Soumahin (32' st Kasse), Moncastelli, Scarponi, Marconi, Alberighi, Mazzuoli (35' st Urbinati), Baldinini, Palladino (49' st Rossi), Scoglio (17' st Magri), Pieri (23' st Diestefano). A disp.: Balestra, Giorgini, Gentilini, Cutela. All.: Bonacci.

SAMPIERANA: Zamagna, Quercioli (1' st Comandini), T.Bardi, Barchi, Foschi, Ngom, S.Braccini, Gallo (23' st D.Braccini), Soldati (33' st Ricci), Boschetti, M.Bardi. A disp.: Herghelegiu, Cisse, Stoppa, Conficoni, Mazzoli, Venturi. All.: Mengozzi.

ARBITRO: Fabbri di Cesena.

RETI: 19' pt Scarponi, 48' st Magri.

AMMONITI: Alberighi.

Altre gare

Sparta Castelbolognese - Civitella 1-0 (12' st Placci)

Cervia United - Solarolo (ore 18.30)

Anticipi

Misano - Riccione 2-1

MISANO: Giardini, Voltasio, Maioli (25' st Bellocchi), Ceccarelli, Gudenzoni, Valeriani, Ricciotti (37' st D'Adamo Sandri) Tamagnini (31' st Gennari), Torsani (18' st Camara), Simoncelli, Pecci (20' st. Castro). A disp.: Chiarabini, Politi, Bacchiocchi, Mosca. All.: Zagnoli.



RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari, Pironi (47' st Lambertini), Difino, Manfroni, Tamai (40' st Ubaldi), Merli (33' st Mantovan), Pruccoli (27' st Shehi), Diop, Bellavista (12' st Leardini). A disp.: Crescentini, Trianni, Polverelli, Bortone. All.: Gurini.



ARBITRO: Nuzzo di Forlì.



RETI: 8' pt Simoncelli, 24' st Difino, 30' st Gambuti.



AMMONITI: Gambuti, Barbanti, Gianferrari, Leardini.

San Pietro in Vincoli - Roncofreddo 1-1

SPIV: La Ganga, Maltoni, Petrini (37' st Castagnoli), Felli (30' st Garoia), Morini, Mazzavillani (45' st Manfredi), Brandolini, Guarino, Placci (26' st Frisari), Montemaggi, Santucci (32' st Tombetti). A disp.: Santillo, Giacalone, Fiumi, Contini. All.: Tassani.

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Zanni (26' st Bravaccini), Si.Brigliadori, Scarponi, Lessi, D'Elia (40' st Brighi), St.Brigliadori, Bullini (14' st Kurti), Zavatta (33' st Guiducci), Zanelli. A disp.: Cirongu, Cecchi, Guidi, Campana. All.: Freschi.

ARBITRO: Barigazzi di Reggio Emilia.

RETI: 16' st Placci, 32' st Zanelli.

AMMONITI: Felli, Zanni, Zavatta, Lessi, Maltoni.

Classifica

Cesenatico e Roncofreddo 7, Cervia, Bellaria e Sparta Castelbolognese 6; Collinello 5, Solarolo, Riccione, Diegaro 4, Edelweiss, Stella, Reno e Sampierana 3; Misano, Civitella e Spiv 1.

Nota: Cervia e Solarolo una partita in meno.