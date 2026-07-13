​Cinema nel parco 2026: a Riccione si riaccende l’anfiteatro estivo per 50 serate

Un palinsesto quotidiano studiato nei minimi dettagli e articolato attraverso sezioni tematiche ben definite che guidano lo spettatore giorno dopo giorno

Sotto il segno della massima collaborazione tra istituzioni, associazionismo e importanti realtà artistiche del territorio, si riaccendono i riflettori sull’anfiteatro del Parco degli Olivetani. Presentata ufficialmente questa mattina nella Sala di Rappresentanza del Comune di Riccione, la nuova edizione della rassegna Cinema nel parco si propone come un viaggio inclusivo attraverso cinquanta appuntamenti quotidiani, dal 16 luglio al 3 settembre.

Di fatto prosegue e si consolida la collaborazione tra il Comune di Riccione e l’associazione culturale Dogville, realtà attiva dal 2013 nella valorizzazione del patrimonio cinematografico. Con una visione attenta e partecipata, Dogville ha riportato centralità culturale a storiche sale del territorio romagnolo, curando la programmazione del Supercinema di Santarcangelo, la stagione del Cinema Dolcini di Mercato Saraceno e animando il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone. In ogni esperienza, l’associazione intreccia cinema e comunità, trasformando le sale e le arene estive in luoghi vivi, dove le storie sullo schermo dialogano con quelle del territorio. Esattamente come accaduto a Riccione nel 2025.

Le grandi collaborazioni

La vera forza di questa programmazione risiede nella fitta rete di relazioni che unisce il cinema ad altre eccellenze cittadine. Anche quest’anno la manifestazione vanta la collaborazione con due delle principali istituzioni culturali del nostro territorio: Riccione teatro e Santarcangelo dei teatri, che rinnovano una felice esperienza di partnership in ambito cinematografico per rafforzare un progetto condiviso e di grande valore artisticamente strutturato. A questa fondamentale rete si unisce la sinergia strategica con il consorzio Riccione Family Hotels, volta a valorizzare l’offerta turistica cittadina e a garantire un’accoglienza d’eccellenza alle famiglie che scelgono la città di Riccione. Tra le collaborazioni spiccano inoltre le serate speciali nate insieme al Riccione Summer Jazz, che vedranno salire sul palco artisti del calibro di Valentina Cenni e Stefano Bollani, l’anteprima del ventottesimo Riccione ttv festival e lo speciale appuntamento di Cinema Divino in programma a settembre. Il cartellone rappresenta un’occasione imperdibile per vivere il cinema all’aperto in uno spazio ideale come il Parco degli Olivetani, in un’atmosfera coinvolgente e accessibile a tutti: dagli appassionati di cinema d’autore ai giovani cinefili, dalle famiglie in cerca di una serata all’aperto ai curiosi attratti dal fascino dei grandi classici.

La costruzione del palinsesto

Un palinsesto quotidiano studiato nei minimi dettagli e articolato attraverso sezioni tematiche ben definite che guidano lo spettatore giorno dopo giorno. La settimana cinematografica si apre il lunedì e la domenica con gli appuntamenti della sezione Best of, dedicata ai titoli di maggiore rilievo artistico e internazionale dell’ultima stagione. Il martedì è tradizionalmente riservato ai grandi Cult del passato, offrendo l’occasione unica di rivedere sul grande schermo capolavori in versione restaurata o originale sottotitolata. Il mercoledì e il venerdì diventano lo spazio privilegiato per gli Eventi speciali e i grandi incontri con registi, autori e serate multidisciplinari. Il giovedì sera l’arena si trasforma nel paradiso dei più piccoli con la rassegna Family, ricca di animazione e pellicole molto attese dalle famiglie, mentre il sabato l’atmosfera si fa leggera e brillante con la Comedy night dedicata al cinema comico d’autore.

Cinema Revolution: tanti film a soli 3,5 euro

Sotto il profilo dell’accessibilità, la rassegna si caratterizza per una straordinaria opportunità: moltissimi dei film in programma beneficiano infatti della formula ministeriale Cinema Revolution, che consentirà a tutto il pubblico di fruire di una tariffa d’ingresso eccezionalmente ridotta a soli 3,50 euro per le pellicole italiane ed europee.

Le dichiarazioni istituzionali

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha espresso grande soddisfazione per il forte spirito di cooperazione che caratterizza l’iniziativa: “Questa rassegna rappresenta la perfetta sintesi di ciò che intendiamo quando parliamo di valorizzazione culturale del nostro territorio. Vedere collaborare in modo così stretto e proficuo l’amministrazione comunale, il mondo dell’associazionismo, i festival più prestigiosi della nostra città e comparti turistici di eccellenza come i nostri hotel è il segno tangibile di una comunità unita e capace di fare rete in modo costruttivo. Offriamo a cittadini e turisti un’esperienza unica nel Parco degli Olivetani, un luogo straordinario a pochi passi dal mare che diventa spazio di aggregazione e socialità attraverso il potere del grande schermo”.

A seguire, la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa, ha voluto porre l’accento sul valore inclusivo del progetto: “Il cartellone di quest’anno è il frutto di un lavoro corale straordinario, capace di far dialogare linguaggi artistici differenti, dalla musica del Riccione Summer Jazz alla drammaturgia del Riccione teatro. Abbiamo voluto costruire un percorso inclusivo che parla a un pubblico eterogeneo, tenendo insieme le famiglie, gli appassionati dei grandi classici e i giovani. Portare la cultura tra le persone, nei parchi, rendendola accessibile a tutti, è la nostra priorità giornaliera”.

Infine, Roberto Naccari, curatore della rassegna Cinema nel parco per l’associazione Dogville, ha concluso sottolineando la qualità della proposta artistica nata da questo sforzo comune: “Il consolidamento della partnership con il Comune di Riccione e l’intreccio virtuoso con partner storici del calibro di Riccione teatro e Santarcangelo dei teatri, unito alle nuove collaborazioni musicali di questa stagione, dimostrano che il cinema all’aperto può e deve essere qualcosa di molto più profondo di una semplice sequenza di proiezioni estive. Abbiamo concepito l’arena del Parco degli Olivetani come una vera e propria piazza culturale, un ecosistema multidisciplinare dove le arti si contaminano e dove il pubblico ha l’opportunità di incontrare da vicino i registi, i musicisti e gli autori.”.

Come detto, l’arena estiva di Riccione aderisce con entusiasmo alla campagna ministeriale Cinema Revolution. Questa adesione permetterà a tutti gli spettatori di fruire di una tariffa d’ingresso eccezionalmente ridotta a soli 3,50 euro per tutte le proiezioni di film italiani ed europei compresi nel cartellone, mentre il biglietto ordinario per le pellicole internazionali sarà fissato a 6,50 euro, con l’unica eccezione dell’evento speciale del 31 luglio proposto al costo di 12 euro. Tutto il programma dettagliato della manifestazione, che in caso di maltempo vedrà le proiezioni annullate, è consultabile online su Riccione.it.





Il programma completo

Luglio

Giovedì 16 luglio

Marty Supreme (Best of)

Venerdì 17 luglio

4 film brevi che girano il mondo + Incontro (Speciale Made in Riccione - Ingresso libero)

Sabato 18 luglio

Un bel giorno (Comedy night)

Domenica 19 luglio

Le città di pianura (Best of)

Lunedì 20 luglio

Eddington (Best of - Vm14)

Martedì 21 luglio

A qualcuno piace caldo (Cult - Versione originale sottotitolata)

Mercoledì 22 luglio

La prima notte di quiete + Incontro con Francesco Zurlini

Giovedì 23 luglio

Zootropolis 2 (Family)

Venerdì 24 luglio

Le cose non dette (Best of)

Sabato 25 luglio

...Che Dio perdona a tutti (Comedy night)

Domenica 26 luglio

Yellow letters (Best of)

Lunedì 27 luglio

Sirat (Best of)

Martedì 28 luglio

Incontri ravvicinati del terzo tipo (Cult)

Mercoledì 29 luglio

Un semplice incidente (Best of)

Giovedì 30 luglio

La piccola Amélie (Family)

Venerdì 31 luglio

Essere oro / Tutta vita + Showcase live (Speciale Prep Riccione Summer Jazz - 12€)





Agosto



Sabato 1 agosto

Il dio dell'amore + Incontro con Francesco Lagi (Comedy night)

Domenica 2 agosto

La mia famiglia a Taipei (Best of)

Lunedì 3 agosto

Le aquile della Repubblica (Best of)

Martedì 4 agosto

Bianca (Cult)

Mercoledì 5 agosto

Sentimental value (Best of)

Giovedì 6 agosto

Rental family (Family)

Venerdì 7 agosto

No other choice (Best of)

Sabato 8 agosto

A cena con il dittatore (Comedy night)

Domenica 9 agosto

The drama (Best of)

Lunedì 10 agosto

Amarga navidad (Best of)

Martedì 11 agosto

Principessa Mononoke (Cult)

Mercoledì 12 agosto

I colori del tempo (Best of)

Giovedì 13 agosto

Jumpers (Family)

Venerdì 14 agosto

Sorry baby (Best of)

Sabato 15 agosto

Il diavolo veste Prada 2 (Comedy night)

Domenica 16 agosto

Cime tempestose (Best of)

Lunedì 17 agosto

L'agente segreto (Best of - Vm14)

Martedì 18 agosto

A history of violence (Cult - Versione originale sottotitolata)

Mercoledì 19 agosto

Father mother sister brother (Best of)

Giovedì 20 agosto

L'ultima missione: Project Hail Mary (Family)

Venerdì 21 agosto

Nouvelle vague (Best of)

Sabato 22 agosto

Pecore sotto copertura (Comedy night)

Domenica 23 agosto

Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti + Incontro con Giulio Tondelli, Alberto Bertoni e Enza Negroni

Lunedì 24 agosto

Tutto quello che resta di te (Best of)

Martedì 25 agosto

The Rocky Horror Picture Show (Cult - Vm14 - Versione originale sottotitolata)

Mercoledì 26 agosto

Lo straniero (Best of)

Giovedì 27 agosto

Toy story 5 (Family)

Venerdì 28 agosto

La grazia (Best of)

Sabato 29 agosto

Il bene comune (Comedy night)

Domenica 30 agosto

Il filo del ricatto (Best of)

Lunedì 31 agosto

Il caso 137 (Best of)

Settembre



Martedì 1 settembre

La casa dalle finestre che ridono (Cult)

Mercoledì 2 settembre

Madame Cliquot (Speciale Cinema Divino)

Giovedì 3 settembre

Una battaglia dopo l'altra (Best of)





Informazioni

Orario: 21:15

Prezzo: 6,50 € (Ridotto Cinema Revolution a 3,50 € per film italiani ed europei)

In caso di maltempo: proiezioni annullate



