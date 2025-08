Cinque giovedì di calcio per tutti: oltre 300 giovani alla Riccione Summer Cup

Grande successo per la serata finale: tantissima gente, bambini sorridenti, intere famiglie nel Villaggio dei Cavalieri tra musica, buon cibo, allegria

Si chiude con la serata finale della “Riccione Champions Summer Cup” un evento di grande successo di partecipazione e consensi per la Riccione Calcio 1926 che ha condiviso con tante famiglie l’idea di ritrovarsi allo Stadio Comunale per cinque giovedì di luglio all’insegna del divertimento, del gioco e dell’amicizia.

In campo ogni serata oltre 300 giovani calciatori, giocate ben 114 partite sui 6 campi allestiti con 12 arbitri-dirigenti coinvolti che hanno gestito ogni incontro della durata di 40 minuti. Un torneo organizzato per far giocare tanto e tutti: ogni squadra era obbligata ad effettuare i cambi facendo giocare tutti gli effettivi almeno un tempo con la volontà di far sentire tutti protagonisti del suggestivo scenario dello Stadio Nicoletti vestito per l’occasione a festa. Qualcuno ha partecipato arrivando addirittura ogni sera da Modena.

Strepitosa la serata finale: tantissima gente, bambini sorridenti, intere famiglie nel Villaggio dei Cavalieri tra musica, buon cibo, allegria, coppe, fuochi d’artificio, foto ricordo e la promessa di ritrovarsi l’anno prossimo con lo stesso spirito e la voglia ancora di crescere ancora, in campo e fuori dal campo.

Intanto i biancazzurri sono ancora in campo tutti i lunedì di agosto alle 20.30 con gli Open Day per l’attività di Base (5-12 anni) proiettandosi così verso la nuova stagione sportiva, quella del centenario e del nuovo campo sintetico nell’antistadio i cui lavori partiranno nei primi giorni di agosto: Si alzerà così ulteriormente il livello dell’offerta formativa, già ricchissima per il forte legame con Il Sassuolo Calcio con il progetto Generazione S e la presenza nello staff biancazzurro di tutti allenatori referenti patentati. Tra le grandi opportunità della nuova stagione la possibilità di tornare a vedere la serie A al Mapei Stadium con tour speciali del modernissimo impianto riservati ai tesserati e alle loro famiglie.