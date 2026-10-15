Cinque persone fermate per la rapina alla Bper di Riccione: preparavano un altro colpo

I cinque fermati sono sospettati di aver partecipato alla rapina e di preparare un nuovo assalto a una banca del Riminese

Cinque persone sono state fermate nelle prime ore di oggi, giovedì 15 ottobre, tra le province di Rimini e Palermo perché sospettate di aver partecipato alla rapina alla filiale Bper di viale Dante, a Riccione, lo scorso 11 agosto. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Riccione, con il supporto dei colleghi di Palermo e di un elicottero del nucleo di Forlì, su disposizione della Procura di Rimini. Due degli indagati sono a Rimini, difesi dall'avvocato Umberto De Gregorio: domani (16 ottobre) ci sarà l'udienza di convalida del fermo. Gli altri tre sono a Palermo, difesi agli avvocati De Gregorio e Salvatore Cristaldi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante la rapina i malviventi, con il volto coperto e vestiti con tute da lavoro, erano entrati in banca dopo aver tagliato la grata antintrusione di una finestra. Avevano poi immobilizzato tre dipendenti con fascette da elettricista e portato via oltre 220mila euro in contanti. All’esterno, altri due complici avrebbero fatto da palo per agevolare la fuga.

Le indagini si sono basate sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, sui tabulati telefonici e sugli accertamenti scientifici del Ris di Parma. Gli investigatori hanno così ricostruito, secondo l’ipotesi accusatoria, i ruoli dei componenti del gruppo.

Nel corso degli accertamenti è emerso anche il rischio di una nuova rapina ai danni di un altro istituto bancario della provincia di Rimini. Due degli indagati sarebbero stati ripresi mentre effettuavano un sopralluogo per studiare gli accessi e le caratteristiche dell’edificio. Il nuovo colpo sarebbe stato imminente, ma l’intervento degli investigatori ha permesso di fermare i sospettati prima che potesse essere messo a segno.