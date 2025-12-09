Cinque titoli individuali e 86 podi: per la Valmaracing è una stagione da ricordare

La società del presidente Soli ha conquistato il primo posto assoluto nella Caveja Bike Cup

Va in archivio un’altra stagione positiva per la Valmaracing, associazione sportiva dilettantistica nata nel 2014 che riunisce appassionati di ciclismo e mountain bike dell'Alta Valmarecchia. La società del presidente Soli ha chiuso il 2025 con il primo posto assoluto nella Caveja Bike Cup e il secondo posto nel campionato Italian Supersix Race.

Cinque invece i titoli individuali conquistati: Ottaviano Ballarini ha vinto sia nella categoria su strada sia in quella Gravel, mentre vittorie importanti sono arrivate anche da Guglielmo Alessandrini, Andrea Cellauro e Marco Francioni. In totale, il team riminese ha ottenuto tre successi assoluti e 86 podi di categoria.

La Valmaracing, infine, si è distinta non solo per i risultati in gara, ma anche per l’impegno nell’organizzazione di eventi sportivi: la quinta tappa della Caveja Bike Cup, disputata il 30 marzo sul circuito di Monte Ceti, e la Gran Fondo Alta Valmarecchia di Mountain Bike, valida per il Campionato Nazionale Acsi, svoltasi il 29 giugno con partenza a Novafeltria.