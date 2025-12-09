Altarimini

Cinque titoli individuali e 86 podi: per la Valmaracing è una stagione da ricordare

La società del presidente Soli ha conquistato il primo posto assoluto nella Caveja Bike Cup

A cura di Riccardo Giannini Redazione
09 dicembre 2025 15:15
Va in archivio un’altra stagione positiva per la Valmaracing, associazione sportiva dilettantistica nata nel 2014 che riunisce appassionati di ciclismo e mountain bike dell'Alta Valmarecchia. La società del presidente Soli ha chiuso il 2025 con il primo posto assoluto nella Caveja Bike Cup e il secondo posto nel campionato Italian Supersix Race.

Cinque invece i titoli individuali conquistati: Ottaviano Ballarini ha vinto sia nella categoria su strada sia in quella Gravel, mentre vittorie importanti sono arrivate anche da Guglielmo Alessandrini, Andrea Cellauro e Marco Francioni. In totale, il team riminese ha ottenuto tre successi assoluti e 86 podi di categoria.

La Valmaracing, infine, si è distinta non solo per i risultati in gara, ma anche per l’impegno nell’organizzazione di eventi sportivi: la quinta tappa della Caveja Bike Cup, disputata il 30 marzo sul circuito di Monte Ceti, e la Gran Fondo Alta Valmarecchia di Mountain Bike, valida per il Campionato Nazionale Acsi, svoltasi il 29 giugno con partenza a Novafeltria.

