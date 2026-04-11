Circa 20.000 cittadini raggiunti per le allerte: Rimini rinnova sistema Alert System

L'amministrazione può selezionare con precisione l'area territoriale interessata da un'emergenza e inviare comunicazioni mirate

Il Comune di Rimini consolida il proprio sistema di protezione civile e rinnova fino al 31 dicembre 2028 il servizio di allertamento automatico della popolazione denominato Alert System. Negli ultimi anni il sistema Alert System a Rimini ha raggiunto una platea significativa per un totale di circa 20.000 cittadini raggiungibili in caso di allerta tramite app, sms contatto telefonico.

La piattaforma è in grado di inviare Sms, messaggi vocali, notifiche e telefonate su rete fissa e mobile, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Tra le sue caratteristiche distintive, la possibilità – per chi si iscrive tramite sito web - di geolocalizzare i messaggi: l'amministrazione può selezionare con precisione l'area territoriale interessata da un'emergenza e inviare comunicazioni mirate dalla singola via fino all'intero quartiere, riducendo così il rischio di sovraccarico informativo e garantendo la massima pertinenza degli avvisi.

Come iscriversi

Per ricevere le notifiche di allerta sul proprio cellulare o sul numero fisso, è sufficiente registrarsi gratuitamente sul portale:

https://registrazione.alertsystem.it/rimini

Selezionare il Comune di Rimini e compilare il modulo di registrazione indicando la via di residenza o domicilio consente di ricevere comunicazioni geolocalizzate in base alla propria area di residenza.

Sul sito è inoltre possibile consultare le allerte attive sul territorio comunale, i bollettini regionali, le norme di comportamento per le diverse tipologie di rischio, le informazioni per la prevenzione e gli eventuali avvisi di chiusura delle scuole.