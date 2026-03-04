Circolo Nautico di Cattolica, al via la nuova stagione: Daniele Verni confermato presidente

Dalle regate zonali ai trofei storici: un calendario ricco per tutta l’estate

Il Circolo Nautico di Cattolica si prepara ad alzare il sipario sulla nuova stagione con tanto entusiasmo e nuovi progetti. L’assemblea dei soci ha confermato alla presidenza Daniele Verni, rinnovando la fiducia a un gruppo che negli ultimi anni ha saputo consolidare il ruolo del Circolo come punto di riferimento per la vela e gli sport nautici lungo la costa adriatica. Accanto al presidente, il nuovo direttivo vede Massimiliano Bacchini nel ruolo di vicepresidente con delega alla logistica, Monica Bacchini tesoriere, Sergio Bertozzi per logistica e servizi, Giuseppe Boccalini per manifestazioni ed eventi, Eugenio Borgia per comunicazioni e social, Matteo Clementi per scuola vela, wing foil e comunicazione, Marcello Fadi responsabile Easy Diver – Sub, Roberta Pasini per safeguarding, parasailing e comunicazione, Felice Prioli alle relazioni pubbliche, Raffaello Ratti per vela e manifestazioni, Simone Sanchi per kitesurf e organizzazione eventi, Mauro Villa per scuola vela, attività sociali e culturali e manifestazioni, con il dottor Mario Lima nel ruolo di medico sociale. Una squadra ampia e articolata, costruita per valorizzare ogni ambito della vita del Circolo, dalla didattica all’agonismo, dalla sicurezza alla promozione, fino alla dimensione sociale che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi della realtà nautica cattolichina.

In vista della bella stagione il Circolo è già al lavoro su una serie di iniziative pensate per coinvolgere la cittadinanza e avvicinare le nuove generazioni al mare e ai suoi sport: sono allo studio momenti di incontro aperti al pubblico, occasioni di prova e giornate dedicate alla scoperta della vela, del wing foil, del kitesurf e delle attività subacquee, con l’obiettivo di trasmettere passione, cultura marinara e rispetto per l’ambiente. Con l’arrivo dell’estate riprenderanno i corsi, cuore pulsante dell’attività formativa, che ogni anno porta decine di bambini e ragazzi a muovere i primi passi nelle varie discipline, in sicurezza sotto la guida di istruttori qualificati, in un percorso che unisce crescita sportiva e valori educativi.

Accanto alla formazione, il calendario agonistico 2026 si annuncia ricco e articolato, con appuntamenti che confermano il Circolo Nautico di Cattolica all’interno del circuito federale della Federazione Italiana Vela e nel panorama delle regate zonali e sociali. Si partirà il 27 e 28 giugno con la Selezione Zonale Optimist, due giornate dedicate alla classe giovanile per eccellenza, banco di prova per tanti giovani velisti; il 25 e 26 luglio spazio alla Regata Sociale ILCA con il Memorial Patelli, un momento che unisce competizione e ricordo; il 2 agosto sarà la volta del Trofeo Bauer, seguito il 9 agosto dal Trofeo Deriu/Paolini, entrambi appuntamenti di un giorno che animeranno lo specchio d’acqua antistante il porto; il 22 agosto andrà in scena il Winsurf Day, dedicato agli appassionati della tavola a vela; il 5 settembre si terrà la prima edizione della “Regata di Cabinati X TE Challenger in onore di Lino Terenzi”, mentre il 20 settembre chiuderà la stagione agonistica il Trofeo Lions/Marconi, altra regata di circolo destinata a richiamare soci e appassionati.

Un programma che intreccia tradizione e novità, memoria e prospettiva, con l’ambizione di consolidare il ruolo del Circolo come luogo di sport ma anche di comunità. Proprio per rafforzare questo spirito di appartenenza è stata annunciata una cena sociale per il tesseramento in programma il 13 marzo, un momento conviviale che aprirà ufficialmente la stagione e offrirà l’occasione per ritrovarsi, condividere progetti e accogliere nuovi soci.

“Il Circolo Nautico di Cattolica è prima di tutto una casa per chi ama il mare – dichiara il presidente Daniele Verni – e il nostro impegno è quello di renderla sempre più aperta, inclusiva e dinamica. Vogliamo continuare a investire sui giovani, sulla formazione e sulla qualità degli eventi, senza perdere lo spirito che ci contraddistingue: passione, volontariato e senso di comunità. La nuova stagione sarà intensa, ma siamo pronti ad affrontarla con entusiasmo e con la consapevolezza che il mare sa ripagare chi lo vive con rispetto e dedizione”.