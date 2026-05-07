Circolo Tennis Novafeltria, ancora una vittoria per Alex Podestà

Buone prestazioni delle giovani tenniste, tra Cesenatico e la sfida al Circolo Tennis Rimini

Alex Podestà del Circolo Tennis Novafeltria ha trionfato nel concentramento provinciale che si è tenuto a Cesenatico il 2 e 3 maggio scorsi. Nel Torneo Super Green il giovane tennista novafeltriese si è imposto su Marco Mazzanti del Circolo Tennis Fusignano, con il punteggio di 6/2. Buone notizie anche in campo femminile dove, nel Torneo Green, Noemi Cupi ha ceduto, con onore, in semifinale nei confronti di Viola Betschaika del Circolo Tennis Rimini, che si è aggiudicata il torneo. Entrambi i tennisti sono seguiti dal coach Lino Piscaglia.

Da Cesenatico alla sfida con il Circolo Tennis Rimini: buona prestazione della squadra femminile composta da Caterina Faeti, Lisa Brizzi, Tamara Mattei e Patrizia Sacchetta. Successo nel singolo di Faeti e Brizzi, come pure nel doppio formato da Mattei e Sacchetta.