Circolo Tennis Novafeltria brilla nella sfida al Cerri di Cattolica
Prossimo impegno la finale del campionato a squadre, presso il Circolo Tennis di Coriano
A cura di Redazione
12 marzo 2026 17:57
Altro fine settimana con il sorriso per i giovanissimi del Circolo Tennis Novafeltria, presso il Centro Tennis Cerri di Cattolica.
Sabato 7 marzo, nel campionato a squadre Green, Samuele Valentini (6/4), Francesco Moni (6/4) e Noemi Cupi (6/10) si sono imposti sui rispettivi avversari nei singolari.
Francesco Moni e Federico Guidi hanno, nel doppio, perdono solo al tie - break per 7/6.
Risultato Novafeltria - Cerri 4/1, ora la finale del campionato a squadre, presso il Circolo Tennis di Coriano.