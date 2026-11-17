Circolo Tennis Novafeltria, Noemi Cupi regina del Tpra Green: trionfo al torneo Queen's
Buoni risultati anche per Anna Maria Gori e Andrea Astore
Noemi Cupi del Circolo Tennis Novafeltria ha legittimato il titolo di campionessa regionale Tpra Green, aggiudicandosi la tappa del Torneo “Queen’s” tenutosi nel recente fine settimana presso la Academy Galimberti di Cattolica, sconfiggendo la portacolori del circolo ospitante, Sofia Balducci.
"Ancora una volta il nostro Circolo si impone, con i propri giovani atleti, nei confronti di Circoli più blasonati e strutturati. Merito del lavoro svolto sotto la direzione del Maestro Lino Piscaglia", commenta il presidente del circolo, Silvano Zanchini.
Buoni risultati anche per Anna Maria Gori, sconfitta in semifinale, e per Andrea Astore Angeloni, semifinalista nel Super Green Maschile. Alex Podestà, già campione regionale del Super Green, ha “lasciato” i tornei Tpra per cimentarsi, già con buoni risultati, nel circuito agonistico dei Tornei Fitp. Giovedì sera, infine, il Circolo Tennis Novafeltria parteciperà al Gran Galà del tennis romagnolo al Frontemare di Rimini.