Ciro Marino, il turista arrivato a Riccione prima ancora di nascere. L'omaggio della città

La città celebra il legame speciale con il ristoratore di Gallarate, turista affezionato da sempre alla Perla verde e all’ospitalità riccionese

A Riccione c’è arrivato prima ancora di nascere, custodito nel pancione di mamma Luise Stanek, turista di Linz già premiata quattro anni fa come “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. Questa mattina è toccato a lui: Ciro Marino, classe 1971, noto e apprezzato ristoratore di Gallarate con la passione per la pizza, ha ricevuto l’attestato ufficiale di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. A consegnargli il riconoscimento è stato l’assessore al Turismo Mattia Guidi, all’Hotel Margareth, struttura alla quale Ciro è da sempre legato.

Quello tra Ciro e Riccione è un legame viscerale e indissolubile, nato e cresciuto nel tempo attraverso i luoghi simbolo dell’ospitalità riccionese. La sua è una storia di fedeltà che affonda le radici nell’infanzia: dai primi soggiorni estivi all’Hotel Aglaia e all’Hotel Patrizia, fino all’incontro con l’Hotel Margareth, diventato negli anni la sua vera casa romagnola. Nemmeno i lavori di ristrutturazione della struttura lo hanno allontanato dalla città, portandolo a vivere una parentesi estiva all’Hotel Daniel’s prima di fare subito ritorno al Margareth con la nuova gestione della famiglia Semprini.

Per Ciro, Riccione non è mai stata soltanto una meta di villeggiatura, ma una vera e propria scelta di vita. Tra il 1991 e il 1994 si trasferisce proprio qua, nella Perla verde, lavorando come responsabile della sicurezza in alcune delle discoteche che hanno fatto la storia della vita notturna della Riviera, come il Peter Pan, la Villa delle Rose e il Prince.

Nel 2009, il legame si arricchisce di un nuovo capitolo speciale quando Ciro torna a Riccione in viaggio di nozze con la moglie Antonella. Oggi la tradizione continua insieme ai loro figli Carlo e Oscar. Nonostante i numerosi viaggi in giro per il mondo, Ciro ammette di soffrire di un vero e proprio “mal di Riccione”, una passione che lo spinge a tornare nella Perla verde più volte all'anno: dalla classica settimana estiva all’Hotel Margareth, preceduta da una breve pausa dopo Pasqua, ai soggiorni di gennaio all’Hotel Promenade, subito dopo l’Epifania, fino alla suggestiva fuga invernale di quest’anno per ammirare la neve sulla spiaggia, un’esperienza magica vissuta su suggerimento dello storico bagnino Otello Tontini dei Bagni Rina 99.

“Per me Riccione è il luogo del cuore: basta parcheggiare l’auto per staccare completamente la spina”, racconta Ciro. Una ricetta fatta di relax, amicizie autentiche, accoglienza e un profondo senso di casa, dove la stima per la città, la spiaggia e l’hotel del cuore sono diventate una garanzia imprescindibile, oggi coronata dal titolo ufficiale di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”.



