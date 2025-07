Cittadinanza attiva, innovazione e comunità: Alice Parma presenta i 7 progetti riminesi finanziati dalla Regione

105.000 euro per i sette progetti che si sono aggiudicati i finanziamenti del Bando Partecipazione

Sono sette i progetti della provincia di Rimini che si sono aggiudicati i finanziamenti dell’ultimo Bando Partecipazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

“Un totale di 105.000 euro per sostenere percorsi di cittadinanza attiva, protagonismo civico e valorizzazione delle comunità locali nel riminese” annuncia Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. “Libertà è partecipazione — continua Parma – e in Emilia-Romagna questo non è solo uno slogan o una citazione, ma un impegno concreto. Con il bando valorizziamo progetti che mettono al centro giovani, pari opportunità, sostenibilità e innovazione digitale, perché crediamo in una democrazia viva, inclusiva e aperta al futuro”.

Il bando premia infatti in particolare i percorsi partecipativi che includono nuove generazioni, promuovono l’equità di genere, favoriscono la transizione ecologica e digitale e rafforzano il legame tra cittadini e istituzioni.

“Complimenti alle sette realtà tra associazioni ed enti locali della nostra provincia che si sono aggiudicati i finanziamenti - 15mila euro a progetto - presentando idee innovative e di qualità. E complimenti anche ai progetti che non sono stati finanziati per esaurimento dei fondi disponibili: li teniamo monitorati affinché ci possa essere sempre maggior copertura finanziaria. I vincitori sono il Comune di Santarcangelo con “Opificio di Comunità - Tessere relazioni, fabbricare benessere, scolpire futuri”, il Comune di Riccione con “Verde Riccione - Verso un piano del verde condiviso per un futuro ospitale, vivibile, rigenerante”, quello di San Giovanni in Marignano con “Pensare futuro è pensare insieme- verso una rigenerazione dei luoghi e delle relazioni” e quello di Talamello con “Ri-accendiamo Talamello”, e realtà come Città Visibili Aps insieme al Comune di Rimini con “bellastoria! Immaginando spazi culturali di prossimità”, la Cooperativa di Comunità Fermenti Leontine insieme al Comune di San Leo con “Ci.Vi.Cà - Torre di San Leo” e FO.CU.S. Fondazione con “Cultura e Comunità. Verso il nuovo Met”. La dimostrazione di quanto il nostro territorio e il suo tessuto sociale sia vivo e in fermento, e di come le istituzioni vogliano sostenerlo” conclude Alice Parma.