Clamoroso a Rimini, Nember lascia: "Aggredito da tre individui"

L'addio a sorpresa, le parole del nuovo ds

di Riccardo Giannini

Un'estate davvero movimentata per il Rimini Calcio. Oggi (sabato 9 agosto) un altro colpo di scena: il ds Luca Nember ha comunicato, in una nota pubblicata dalla società, di farsi da parte dall'incarico.



Nember parla di un'aggressione personale subita ieri (venerdì 8 agosto) da parte "di tre individui, presumibilmente riconducibili alla tifoseria riminese" ma motiva la sua decisione anche con la delusione per gli striscioni affissi per la città da parte della tifoseria, con attacchi che l'oramai ex ds definisce "infondati e immeritati".

"Sono dispiaciuto per questa scelta, perché in una settimana di lavoro, ho potuto apprezzare un gruppo squadra disponibile e di assoluto valore, con ragazzi pronti a dare l’anima per questi colori, ma il rispetto e la fiducia dovrebbe essere alla base di qualsiasi rapporto", dice Nember, che ringrazia "i dipendenti e tutte le persone incontrate che si sono messe a disposizione con grande entusiasmo e competenza per il bene del Rimini Calcio".

Nember sarà comunque domani (domenica 10 agosto) a Pescara in tribuna ad accompagnare la squadra, per poi lasciare Rimini. Con lui, come evidenziato dal comunicato di oggi pomeriggio, ci sarà Braglia: dunque il tesseramento non è stato completato e in panchina andrà probabilmente Vasco Regini, mentre tra i pali andrà un "baby" tra Pirini (2008) e Bagli (2007), con il secondo favorito. La scelta di Nember di rinunciare all'incarico sarà definitiva? Nel comunicato c'è questa frase criptica: "Nell'attesa che la proprietà valuti il da farsi". Parole che lasciano la porta aperta a un possibile ripensamento. Nella giornata di ieri (venerdì 8 agosto) era stata Giusy Anna Scarcella della Building Company ad annunciare un disimpegno, con una telefonata al Corriere Romagna, poi precisando che il suo addio sia solo "fisico", che Building Company rimarrà proprietario del Rimini.



