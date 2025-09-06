Clamoroso: Comune di Rimini, "niente concessione del Neri alla Building"

La nota ufficiale di palazzo Garampi delle 14 di oggi

A poco più di 24 ore dal fischio di inizio della gara tra Rimini e Ternana, in programma alle 20.30 di domenica (7 settembre) al Neri, ecco un nuovo colpo di scena. Da palazzo Garampi arriva alle 14 di oggi (sabato 6 settembre) una nota dal titolo eloquente: "Stadio Romeo Neri: non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione alla società Rimini FC".

Nel testo si precisa: "In merito alla concessione per l’utilizzo dello stadio comunale Romeo Neri alla Rimini Fc si informa che, a seguito dei necessari approfondimenti tecnici sulla documentazione presentata, non sussistono al momento le condizioni per il rilascio della concessione alla società".

Facciamo un passo indietro: ieri alle 17 si è tenuta la riunione del Gos, con presente, per il Rimini, l'amministratore unico Valerio Perini. Al termine, dopo più di 2 ore, dalla società erano emerse rassicurazioni sul fatto che Rimini Ternana si giocasse al Neri. Effettivamente la nota di oggi pomeriggio di palazzo Garampi fa emergere la produzione della documentazione per la concessione, ma la bocciatura è arrivata appunto al termine di approfondimenti tecnici su di essa. E dagli approfondimenti, è emersa l'insussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione.

A questo punto, l'unica soluzione per disputare Rimini-Ternana è trovare un campo omologato per la C e giocare a porte chiuse.