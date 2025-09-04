Clamoroso: il Rimini Calcio non si presenta alla riunione del Gos

La gara di domenica potrebbe saltare o essere disputata a porte chiuse

Un altro colpo di scena in casa Rimini Calcio. Questa mattina (giovedì 4 settembre) era prevista la riunione del Gos (il Gruppo Operativo Sicurezza) per la gara di domenica prossima (7 settembre) tra Rimini e Ternana, ma nessun rappresentante della società biancorossa si è presentato in Questura, luogo della riunione. La conferma arriva dal Comune di Rimini, che era presente con il suo funzionario. La partita di domenica prossima potrebbe giocarsi a porte chiuse, ma solo se il Rimini presenterà la richiesta di concessione e provvederà a saldare tutte le pendenze con il Comune.