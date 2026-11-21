Motogp Clamoroso nella Sprint: Marc Marquez cade, Bezzecchi vince

A due giri dal termine Marc cade e perde la possibilità di festeggiare il decimo titolo nella Sprint. Tutto rinviato a domani

Clamoroso al Portimao: Marc Marquez ha il titolo in tasca, a due giri dal termine della Sprint, ma scivola e rimedia un clamoroso zero. Era terzo Marquez e dovrà rimandare la festa a domani, ma l'errore di oggi, arrivato nel momento in cui è iniziata una pioggia leggera, ridà fiato a un ottimo Jorge Martin, che chiude quinto, nonostante gli acciacchi fisici. Marco Bezzecchi trionfa e conquista una meritata vittoria nella Sprint, precedendo Raul Fernandez, Alex Marquez e Pedro Acosta. La matematica tiene ancora in gioco anche Bezzecchi. Ma se il Bez vince domani e Martin arriva secondo, a Marc basteranno due soli punti per laurearsi campione del mondo. Al termine della gara Sprint, il pilota Ducati è laconico: "L'obiettivo è finire la gara", annunciando una gara in difesa. Il meteo non dovrebbe dare sorprese, ma il pluricampione spagnolo finora sembra risentire della pressione. Quella che invece non sente Bezzecchi, leggero e velocissimo in pista, domani il grande favorito per la gara lunga.