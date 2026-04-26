Clamoroso Tropical Coriano: terza vittoria di fila senza prendere gol, Piacenza k.o. (1-0)

A 90 minuti dalla fine i rossoblù di Scardovi sono in zona playout, con 30 punti, a - 1 dalla coppia Sasso Marconi - Imolese

T.Coriano - Piacenza 1-0

T.CORIANO (4-2-3-1): De Gori - Moricoli (41' st Anastasi), Fabbri, Rossi, Bellavista - Carnesecchi, Danieli (39' st Pasquini) - Piermaria (48' st Pungelli), Malo, Barbatosta (19' st Enchisi) - Pacchioni.

IN PANCHINA: Pollini, B.Brisku, Capicchioni, Franco, Omokaro.

ALLENATORE: Scardovi.

PIACENZA (3-5-2): Kolgecaj - Sbardella, Silva, Martinelli (26' st Garnero) - Ciuffo (26' st Zaffalon), Campagna (16' st Putzolu), Poledri, Mazzaglia (26' st Ganz), Lordkipanidze - Manuzzi (5' st Mustacchio), D'Agostino.

IN PANCHINA: Ribero, Cabri, Pizzi, N.Trombetta.

ALLENATORE: Franzini.

ARBITRO: Carrisi di Padova.

ASSISTENTI: Freda di Avellino e Puddu di Ozieri.

RETI: 35' pt Pacchioni.

AMMONITI: Carnesecchi.

CORIANO Il Tropical Coriano insegue la terza vittoria consecutiva per continuare a inseguire i playout. Scardovi conferma Malo, che oscilla tra la posizione di mezzala del 4-3-3 e quella di trequartista del 4-2-3-1. Unico assente, tra i riminesi, il terzino sinistro Riccardi. Il Piacenza si schiera con il 3-5-2, con Manuzzi, ex Sammaurese, ad affiancare D'Agostino in attacco.

La gara è equilibrata e il primo tiro in porta, al 10', porta la firma di Carnesecchi, Kolgecaj blocca in due tempi. Al 15' De Gori, confermato tra i pali del Tropical, è bravo a deviare il tentativo di Campagna. Dopo un salvataggio sottoporta su Manuzzi, al 18' è Kolgecaj in uscita a sventare una pericolosa iniziativa di Barbatosta. Anche Piermaria si mette in evidenza, ma il suo tentativo al 26' è debole. La buona prestazione del Tropical viene premiata dal gol di Pacchioni al 35': l'attaccante incorna di testa la 12esima rete stagionale, battendo Kolgecaj. Nel finale il Piacenza prova a spingere, ma il Coriano si difende con attenzione.

Nella ripresa il tecnico ospite si affida a Musacchio, inizialmente fuori in quanto non al meglio dal punto di vista fisico, ma al 58' è Mazzaglia in mischia a provarci, il tiro è alto. È il Piacenza ad attaccare, ma la miglior occasione è per il Tropical Coriano all'80': Malo ci prova da fuori area, Kolgecaj vola e toglie dalla porta il pallone, destinato a infilarsi sotto l'incrocio dei pali. La squadra di Scardovi difende il vantaggio e conquista la terza vittoria di fila senza prendere gol: domenica chiuderà la regular season con la quinta in classifica, il Palazzolo, non ancora sicuro dei playoff. il Tropical Coriano raggiunge quota 30 in classifica, a -1 dalla coppia Sasso Marconi-Imolese, che hanno pareggiato nello scontro diretto, e a -6 dalla coppia Progresso-Correggese. Il primo obiettivo è stato raggiunto: il Tropical sarà in lotta per la salvezza fino all'ultimo minuto del campionato.