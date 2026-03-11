Clara pronta a incantare Bellaria: sarà lei l'ospite della Pasqua 2026

A seguire si balla con Dj Space Invaders & Franky Party Vocalist

Clara, la nota cantante, modella e attrice di Mare Fuori, sarà protagonista della Pasqua di Bellaria Igea Marina. Domenica 5 aprile alle 21.30, si esibirà sul palco di Don Minzoni con il "Live Show con Clara". A seguire, alle 23, si ballerà invece con i Dj Space Invaders & Franky Party Vocalist. Sullo stesso palco, nel pomeriggio, è invece in programma un appuntamento dedicato alla K-Pop music: "Dream Hunters and Saja Boys-tributo live", a partire dalle 15.30.

"Sarà una Pasqua divertente e per tutta la famiglia - afferma il sindaco Filippo Giorgetti - una Pasqua al mare non solo per i turisti, ma per tutti coloro che vorranno vivere qualche giornata di divertimento. Gli eventi in programma coinvolgeranno diverse fasce di età, partendo dai più piccoli con le animazioni sulle isole pedonali; la k-pop music per i teenagers fino ai dj set, la musica anni ’90 e il live show con Clara, per un pubblico più trasversale. Gli appuntamenti si alterneranno tra il cuore di Bellaria centro e Igea Marina, per dare possibilità a tutti di vivere le numerose attività: è questa la vocazione della Pasqua di Bellaria Igea Marina, pronta ad accogliere i suoi ospiti attraverso la calorosa e solare accoglienza di tutti gli operatori turistici della città".