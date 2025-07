Calcio Eccellenza, Sampierana: Bolognesi, la freccia sulla fascia mancina

Classe 2002, viene da quattro stagioni in serie D nella Sammaurese. "Mister Belli mi ha voluto fortemente e questo è uno stimolo in più"

La Sampierana comunica di aver ingaggiato il difensore laterale Davide Bolognesi, classe 2002, nelle ultime quattro stagioni alla Sammaurese in quarta serie.

Cresciuto nel settore giovanile del Cesena con una parentesi al Bologna Under 17, è arrivato fino alla Primavera per poi diventare protagonista in serie D dove ha messo insieme più di cento presenze con la squadra della sua città (due stagioni con mister Protti, una con Martini e una con Taccola) raccogliendo sempre la preziosa salvezza.

“Avevo altre opportunità, ma la regola degli under utilizzati spesso nel mio ruolo mi avrebbe penalizzato e allora ho preferito accettare la chiamata della Sampierana, una squadra in cui ritrovo due miei ex compagni di squadra come Ravaioli e Montesi, entrambi fuori categoria – spiega uno dei volti nuovi della Sampierana – . Tra l’altro riabbraccio Carlini, Ariyo e Davide Braccini, che erano con me a Cesena. Tutti coloro con cui ho parlato mi hanno detto di aver fatto la scelta giusta per la serietà della società, il clima che si respira nel gruppo. Mi piace la squadra che sta nascendo, i playoff sono nelle nostre corde, ma io credo che possiamo giocarcela anche con le big: sarà il campo a dare la nostra vera dimensione. Io ho molta fiducia”.

Bolognesi con il presidente Melini

Le sue caratteristiche?

“Sono un difensore di piede destro, ma uso anche il sinistro e tra le due fasce, quella sinistra mi è più congeniale: mi piace attaccare la profondità, ho una buona gamba, cerco la progressione palla al piede, l’uno contro uno per il cross dal fondo, l’assist al compagno o magari il tiro in porta. Sono un giocatore di temperamento. In che cosa devo migliorare? Nel gioco aereo in fase difensiva”.



I suoi campioni di riferimento?

“Il nazionale portoghese Cancelo e soprattutto Theo Hernandez per la sua progressione palla al piede, la facilità di corsa”.



Ha parlato con mister Belli?

“Sì e l’impressione è stata ottima. Mi ha voluto fortemente e questo è uno stimolo in più per il sottoscritto. Il mio ruolo? Posso fare il quarto di sinistra nella difesa a quattro, il quinto nel 3-5-2 o il quarto di centrocampo nel 3-4-1-2. Vedrà il mister quale sarà la soluzione migliore in base agli uomini a disposizione”.

La sua ambizione in prospettiva?

“L’obiettivo è fare sempre meglio, crescere, cercare di togliersi più soddisfazioni possibile. Sono giovane, non metto limiti, il primo passo è il ritorno in serie D”.