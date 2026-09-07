Claudia Frisoni compie 100 anni, una vita nel cuore di Torre Pedrera

Circondata dall’affetto della famiglia, ha ricevuto gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’ANPI. Una vita lunga un secolo, tra guerra, famiglia e tradizioni romagnole

Sabato mattina Claudia Frisoni ha spento le sue cento candeline in una festa che si è svolta presso l'hotel Mirage di Torre Pedrera, circondata dall'affetto dei familiari. A porgerle gli auguri anche l'assessore Juri Magrini, intervenuto a nome dell'Amministrazione comunale per consegnare alla signora un mazzo di fiori e un biglietto augurale del Sindaco. Alla festa era presente anche L'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) con il presidente Andrea Caputo.

Claudia Frisoni è nata il 1° settembre 1926 a Herserange, in Lorena, da genitori italiani emigrati in Francia in cerca di lavoro. Rientrata in Italia con la famiglia quando aveva appena due anni, si è stabilita prima a Vergiano e poi, dal 1936, a Torre Pedrera, la terra che da allora non ha più lasciato. La sua adolescenza si è intrecciata con gli anni difficili della guerra, un periodo che l'ha segnata profondamente e che le ha insegnato il valore della solidarietà e dell'unione familiare. Proprio durante il conflitto, ferita e ricoverata in ospedale a Bologna, ha incontrato Ugo Fiocchi, ferroviere e partigiano nella Brigata Stella Rossa Lupo, con cui ha costruito una famiglia trasferendosi nel capoluogo emiliano. Lì è nata la figlia Mara, prima del ritorno a Torre Pedrera, avvenuto nel 1957.

Nel corso di un secolo Claudia ha attraversato passaggi che hanno segnato la storia del paese, dal passaggio dalla monarchia alla repubblica alla ricostruzione del dopoguerra, fino all'arrivo della televisione e dell'era digitale. Al suo fianco sono rimasti i fratelli Luigia, 96 anni, e Guido, 93, con cui condivide un patrimonio di ricordi che attraversa quasi un secolo di storia familiare. Conosciuta per il carattere forte e per l'ironia con cui ama soprannominare amici e parenti, Claudia gode della reputazione di grande cuoca grazie alle tagliatelle e lasagne fatte a mano e ai dolci squisiti della tradizione romagnola. Oggi vive circondata dall'affetto dei nipoti e dei fratelli, in un traguardo che l'intera comunità di Torre Pedrera ha voluto celebrare con lei.