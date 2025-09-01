Cliente molesto ruba alcolici, poi aggredisce i poliziotti: arrestato a Rimini

Calci e strattoni, i fatti nei pressi di un negozio di alimentari

Nella mattinata di sabato 31 agosto, le Volanti della Questura di Rimini hanno arrestato un uomo con l’accusa di rapina impropria.

Intorno alle 9:45 la Sala operativa ha inviato una pattuglia presso un negozio di alimentari, dopo la segnalazione di un dipendente che aveva notato un cliente molesto. L’uomo, dopo aver preso alcune bottiglie di vino, si era diretto verso l’uscita senza pagarle.

Grazie alla descrizione fornita dal segnalante, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospetto poco distante dall’esercizio commerciale. Alla vista della polizia, l’uomo ha ignorato l’ordine di fermarsi e ha impugnato la bottiglia che teneva con sé, sollevandola sopra la testa in atteggiamento minaccioso.

Il tentativo di intimidire gli agenti non è però riuscito: con prontezza e coordinamento, i poliziotti lo hanno bloccato, nonostante la violenta resistenza opposta con calci e strattoni. Una volta disarmato, l’uomo è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

Considerata la pericolosità sociale e i precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata odierna.