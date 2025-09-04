Cliente rivuole i soldi indietro, minaccia e picchia la prostituta: per fuggire usa l'estintore

Gli altri ospiti del residence sono intervenuti, l'uomo poi arrestato ha cercato la fuga, spargendo la polvere dell'estintore

Ieri sera (mercoledì 3 settembre) la Squadra Volante della Polizia ha arrestato un 38enne di nazionalità africana, in relazione alla rapina subita da un prostituta. I fatti sono avvenuti in un residence del lungomare di Rimini, tra Marina Centro e Bellariva: secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, il 38enne aveva concordato con la donna una prestazione sessuale, pagando in anticipo. Dopo aver consumato il rapporto, lui l'ha aggredita schiaffeggiandola al volto, per poi aggredirla con una pentola, colpendola alla schiena e alle spalle. Infine ha estratto un coltello, portandole via il telefono cellulare e chiedendole, sotto minaccia, di ridargli i soldi. Le urla della escort hanno però insospettito gli altri ospiti del residence, che sono intervenuti: a quel punto il 38enne è scappato, utilizzando un estintore per aprirsi una via di fuga. Il suo tentativo di far perdere le tracce è però fallito con l'intervento della Polizia. L'uomo risulta indagato per rapina aggravata e lesioni, porto di armi e oggetti atti a offendere, minacce aggravate.