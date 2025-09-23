Clienti notturni troppo rumorosi, vicini infastiditi: il fornaio dovrà pagare risarcimento danni

Il titolare del forno, a Bellaria Igea Marina, è stato assolto dall'accusa penale per tenuità del fatto, ma dovrà pagare 4000 euro

Dovrà pagare un risarcimento di 1000 euro un fornaio di Bellaria Igea Marina, che nelle ore notturne serviva i suoi prodotti, soprattutto bomboloni e brioches, ai giovani reduci della movida. Gli schiamazzi, in primis le chiacchiere e le risate, tutte a voce alta, hanno complicato il sonno e il riposo ai residenti, tanto da spingere uno di loro, assistito dall'avvocato Andrea Guidi, a presentare prima un esposto alla Polizia Locale e poi la denuncia in Procura. I fatti risalgono alle estati del 2022 e del 2023.

Nelle indagini, la Polizia Locale ha sentito altri vicini del fornaio, poi convocati anche come testimoni al processo, che hanno confermato la situazione di criticità evidenziata dal denunciante. Questi ha presentato anche testimonianze fotografiche: scatti che ritraevano capannelli di giovani davanti al forno, in attesa di essere serviti. Il fornaio, condannato al risarcimento danni e a pagare le spese legali, per un totale di 4000 euro, è stato invece assolto, per tenuità del fatto, in merito all'accusa di aver violato l'art.659 del codice penale, disturbo del riposo delle persone.