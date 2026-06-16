Clona l'email di una ditta e si fa accreditare 12mila euro: incastrato dai Carabinieri

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il conto prima che i soldi sparissero

I Carabinieri della Stazione di Sarsina hanno denunciato un 28enne italiano originario della provincia di Napoli per i reati di truffa aggravata e accesso abusivo a sistema informatico, dopo che questi aveva architettato una sofisticata truffa informatica ai danni di una donna residente in provincia di Rimini. Lo riporta Corriere Romagna.

L'indagine

Secondo quanto ricostruito dai militari, il presunto responsabile sarebbe riuscito a introdursi abusivamente nella casella di posta elettronica di un'azienda situata nel comprensorio di Mercato Saraceno, intercettando le comunicazioni tra la società e una cliente che doveva versare un acconto di 12mila euro.

Usando le informazioni intercettate, il truffatore ha inviato alla cliente un messaggio di posta elettronica ingannevole, in cui ha riprodotto fedelmente l'indirizzo email ufficiale della società. All'interno del testo ha inserito nuovi dati bancari, sollecitando il versamento della cifra pattuita attraverso un bonifico immediato.

La vittima ha eseguito il trasferimento di denaro senza sospettare di nulla. Solo successivamente, contattando l'azienda fornitrice per avere conferma della transazione, ha scoperto che il denaro era stato inviato a un conto corrente estraneo all'operazione commerciale. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di risalire al conto utilizzato per la truffa attraverso accertamenti bancari mirati. I 12mila sono strati infine sequestrati e restituiti alla proprietaria.

Nella provincia le forze dell'ordine hanno intercettato e bloccato diversi tentativi analoghi, spesso caratterizzati dalla richiesta di bonifici istantanei. Questa modalità di pagamento consente il trasferimento immediato delle somme rendendo più difficile il recupero del denaro e aumentando il rischio per le vittime.