Altarimini

Clown, giocoleria e nonsense: domani sera arrivano i Lucchettino a Rimini per Sgr Live

Prosegue il programma degli spettacoli gratuiti all'arena Francesca da Rimini

A cura di Redazione
23 agosto 2025 09:20
Clown, giocoleria e nonsense: domani sera arrivano i Lucchettino a Rimini per Sgr Live -
Eventi
Condividi

Prosegue il programma di SGR Live, con gli spettacoli gratuiti offerti dal Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini all’arena Francesca da Rimini.

Domani sera, alle 21.00, la serata dei Lucchettino con i loro sketch magici e clowneschi. Protagonisti sulle tavole dei palcoscenici di mezza Europa, Luca e Tino, commedianti surreali, propongono clowns magici e caricature senza tempo che hanno il potere di riportare il pubblico all’innocenza, usando il sorriso e il gioco in maniera raffinata e sanguigna. I Lucchettino sono giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfant terribles delle loro stesse irresistibili gag. I Lucchettino sono tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna. 

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini