Clown, giocoleria e nonsense: domani sera arrivano i Lucchettino a Rimini per Sgr Live

Prosegue il programma degli spettacoli gratuiti all'arena Francesca da Rimini

Prosegue il programma di SGR Live, con gli spettacoli gratuiti offerti dal Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini all’arena Francesca da Rimini.

Domani sera, alle 21.00, la serata dei Lucchettino con i loro sketch magici e clowneschi. Protagonisti sulle tavole dei palcoscenici di mezza Europa, Luca e Tino, commedianti surreali, propongono clowns magici e caricature senza tempo che hanno il potere di riportare il pubblico all’innocenza, usando il sorriso e il gioco in maniera raffinata e sanguigna. I Lucchettino sono giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfant terribles delle loro stesse irresistibili gag. I Lucchettino sono tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna.