Club Nautico di Rimini dedica la Scuola di Mare alla memoria di Lino Mazza

Da quest’anno la Scuola di Mare del Club Nautico Rimini è intitolata a Lino Mazza, storico Nostromo e Socio Onorario, figura centrale della vita del Club e del Porto di Rimini, che per oltre cinquant’anni ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale per generazioni di soci, velisti, pescatori e giovani allievi. I valori che ha incarnato e trasmesso, rispetto del mare, competenza, responsabilità e passione, trovano oggi continuità nel percorso educativo della Scuola di Mare.

La decisione è stata presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo del Club Nautico Rimini come gesto di riconoscenza e memoria verso una figura che é stata molto più di un riferimento operativo. Ha incarnato valori profondi, il rispetto del mare, la competenza, il senso di responsabilità e l’attenzione verso i più giovani. Un uomo all’apparenza ruvido, ma autentico, capace di lasciare un segno indelebile nella comunità nautica cittadina. Intitolare a lui la Scuola di Mare significa dare continuità a un’eredità umana e formativa che oggi trova seguito nel lavoro quotidiano degli istruttori del Club, chiamati a trasmettere agli allievi non solo nozioni tecniche, ma anche cultura marinaresca, rispetto e passione.

Dal 3 marzo aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola di Mare “Lino Mazza” 2026, direttamente sul sito del Club Nautico Rimini, con eventuali ulteriori informazioni da richiedere alla segreteria del Club.

La Scuola di Mare “Lino Mazza”, riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela, dalla Federazione Italiana Motonautica, dalla Federazione Italiana Canottaggio e dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva, propone attività dedicate ai giovani dai 6 ai 16 anni, seguiti da istruttori federali qualificati. Attraverso vela, windsurf, SUP, wing, canoa, motonautica e pesca ricreativa, i ragazzi imparano a conoscere il mare, a lavorare in gruppo e a sviluppare autonomia e fiducia in sé stessi. Le attività si svolgono in mare, in spiaggia e presso la sede del Club, con programmi pensati per ogni fascia d’età e con l’obiettivo di far vivere il mare in modo consapevole e sicuro, favorendo nuove amicizie e una passione autentica per lo sport nautico.