Cocaina nascosta nelle mutande, 21enne arrestato a Riccione

Fermato per un controllo stradale di routine, sequestrati anche 155 euro

Un 21enne albanese è stato arrestato ieri sera (mercoledì 18 marzo) a Riccione, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato alla guida della sua automobile, mentre cercava di accelerare e di sfuggire a un controllo della pattuglia. Il suo atteggiamento al volante, così come il nervosismo manifestato, una volta fermato, hanno insospettito gli operatori dell'Arma che hanno effettuato la perquisizione personale, rinvenendo oltre 10 grammi di cocaina divisi in involucri. Il 21enne li nascondeva nella biancheria intima. Al termine delle operazioni, sono stati anche sequestrati 155 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.